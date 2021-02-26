CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, neden evlenmediğini anlattı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, neden evlenmediğine ilişkin konuşurken, babası hayatını kaybettiğinde ailesine sahip çıkması gerektiğini ve "tercih yaptığını" söyledi. Özkoç, “Hayatımda çok sevdiğim, çok değer verdiğim, sadece annem olduğu için değil, kendisinin çevresine yaydığı enerjiden dolayı değer verdiğim anneme ve kardeşlerime sahip çıkmak istedim” dedi.

Armağan Çağlayan’ın "Gör Beni" Youtube kanalına katılan CHP'li Özkoç, özel hayatına ilişkin konuştu.

Askerdeyken babasının hayatını kaybettiğini söyleyen Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

Küçük kız kardeşim daha ilkokula gidiyordu, bir kız kardeşim daha var. Bir de hasta dedemiz vardı. Askeri bitirip geldiğimde tercih yapmanız gerekiyor.Elinizde bir aile var, öyle çok maddi imkanlara da sahip değildik. Ya o aileyi kollayacaksın, kardeşlerini okutacaksın. Ya da kendine başka hayat kurup, kendi çocuklarınla ilgileneceksin. Onlar benim gözümün içine bakıyordu. Hayatımda çok sevdiğim, değer verdiğim annem ve kardeşlerime sahip çıkmak istedim. 2 kız kardeşim var. 1 kız kardeşim evli, diğeri kendi evinde yaşıyor. Hem resim yapıyor hep şiir kitapları var, kendi hayatlarını özgürce yaşıyorlar. Ben de onların hayatlarına yeri ve zamanı geldiğinde nasıl renk katarım, güzelleştiririm diye çaba sarf ediyorum."