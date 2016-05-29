CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Kanla kurulan rejim kanla değişir!

TBMM’de önceki günkü hükümet programı görüşmelerinde yaşanan, ‘rejim’ ve ‘sistem’ değişikliği tartışmaları tansiyonu yükseltti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, “Kanla kurulan rejim kanla değişir” sözleriyle alevlenen ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ‘başkanlık’la ilgili, “367’yi, 330’u bulduk, ne yapacaksınız?” çıkışıyla tırmanan tartışma milletvekillerinin atışmalarına neden oldu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, TBMM'deki tartışma tutanaklara özetle şöyle yansıdı:

- CHP’li Engin Altay: Anayasa da değişir, sistem de değişir, rejim de değişir. Ha, rejim değişmez diye bir şey yok ama rejim değişikliği ayrı bir iştir arkadaşlar. Kanla kurulan rejim kanla değişir. Sistem değişir.

- AKP'li Bülent Turan: Kandan bahsediyor, uyarın efendim kendisini.

- Altay: Kan akar derken kan akıtmaya meraklı olduğumuzdan değil. Bundan önceki hükümet memleketi kan gölüne çevirdi zaten ama biz bir uyarı yapıyoruz, bir yüksek hassasiyeti ortaya koyuyoruz.

- AKP'li Nurettin Yaşar: Kan, kan.

- Altay: Kan meraklısı sizsiniz be.

- AKP'li İlknur İnceöz: Hadi ya.

“Tekelinizde değil”

- Kurtulmuş: Cumhuriyet kimsenin tekelinde değildir. Müslümanlık da kimsenin tekelinde değildir. Dolayısıyla, bu memlekette kimsenin cumhuriyetle ilgili bir endişesi, cumhuriyetle ilgili bir başka arayışı yoktur; genel çoğunluğu kastediyorum.

- CHP’li Bülent Tezcan: ‘Bir kişi bütün gücü eline alırsa buna izin vermeyeceğiz’ diyor, ne var bunda?

- Kurtulmuş: Ya kardeşim, böyle bir gücünüz var mı? Böyle bir hakkınız var mı? Başkanlık sistemi ya da partili cumhurbaşkanı Meclis’e geldi; geçen haftaki dokunulmazlık görüşmesi gibi gruplar serbest bırakıldı, herkes istediği şekilde oyunu verdi, 367’yi bulduk ne yapacaksınız? 330’u bulduk ne yapacaksınız? Yapılan tartışma rejim değil sistem tartışmasıdır.

“Laiklikle sorun yok”

- Altay: Bu ülkede elbette sistem değişir, değişmeyen tek şey değişimdir. Bizim Cumhuriyet’in laik niteliğiyle ilgili yüksek hassasiyetimizin olduğu bir vaka ama bir şeyi de bilerek ve iddia ederek söylüyorum: Size oy veren 23 milyon 600 bin insanın büyük ekseriyetinin de laiklikle bir sorunu yoktur, benimsemiştir, içselleştirmiştir; ben öyle düşünüyorum.

- Kurtulmuş: Bizim de sorunumuz yok.

- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: Bizim de yok.

- Altay: Ama hiç şüphesiz, size oy veren ya da sizin partinizin yönetiminde -üst, alt- laiklikle sorunu olan insanlar da var.

- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: Hayır efendim.