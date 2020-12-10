CHP Grup Başkanvekili Altay: Erdoğan'ın yaptığı savcılara, hâkimlere açık bir talimattır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben inanıyorum ki yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir hak tanımaz. Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz." sözlerine ilişkin olarak, "Bu savcılara, hâkimlere açık bir talimattır” açıklamasını yaptı.

Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, "Milletin parasını başkalarına göndermek ucubeliktir, garabettir. Sağlık Bakanı hayatını kaybeden sağlıkçılar için 'görev şehidi' ifadesini kullandı. Keşke olsa. Bizim verdiğimiz kanun teklifini aylardır söylüyoruz." dedi.

Altay, "Bunlar ekonomik krizin farkında değil. Merkez Bakası'ndaki paraları bloke etmeyin. Bu paraları bloke etmeyin diye dün de yalvardım. stanbul Belediyesi halk ekmeklerin satış noktalarını artırmak istiyor buna neden engel olunuyor?Anlamıyoruz. Doğal gaz, elektrik faturaları Haziran ayına kadar ertelenmelidir." ifadesini kullandı.

Demirtaş açıklaması

Altay, "Erdoğan dün 'Demirtaş teröristir. Ben inanıyorum ki, bizim yargımız, Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz' dedi. Bu savcılara, hâkimlere açık bir talimattır. Erdoğan 'Benim sinirlendiğim herkesi cezaevine koyun' diyor." düşüncesini dile getirdi.

Altay, "Adalet Bakanı 'Mobil savcılardan, hâkimlerden haberim yok' diyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sensin. Ortada bu kadar şikâyet varken dava açmak senin hakkın değil midir?" diye konuştu.