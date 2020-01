-CHP Grup Başkanlığından destek TBMM (A.A) - 10.01.2012 - CHP TBMM Grup Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazınlanan fezlekeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Silivri Başsavcılığınca ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve kurul halinde çalışan kamu görevlisine hakaret'' suçlarından Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: ''Baskı rejimlerinin, otoriter iktidarların en büyük özelliği, kendilerine bağımlı bir yargı yaratarak, bu yoldan muhalefeti sindirmeye çalışmaktır. Genel Başkanımız için hazırlanan fezleke böyle bir anlayışın ürünüdür. Bu, iktidar kamçısı gibi kullanılan yargının aydınlar, gazeteciler, akademisyenler, öğrenciler, seçilmiş milletvekilleri ve eski Genelkurmay Başkanının ardından son olarak Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı üzerinden tüm topluma verdiği açık bir gözdağı mesajıdır. 'Sus konuşma, sadece dinle ve tahammül et' mesajıdır. Korku toplumu oluşturmak yolunda hızla ilerleyen AKP'nin, yargıyı toplum mühendisliği çalışmalarında bir araç olarak kullandığı, son uygulamanın da bunun tezahürü olduğunu, buradan bir kez daha belirtiyor ve ilan ediyoruz. Politik yargı, yargı değildir, iktidarı denetleme ve hakemlik görevi yapamaz, halka adalet dağıtamaz, sadece toplumu sindirme aracı olarak kullanır. Şurası iyi bilinmelidir ki CHP, halkımızın, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne olan inanç ve bağlılığından güç alarak, baskıya, antidemokratik uygulamalara son verilene kadar direnecektir. Bu direnişte demokrasinin sınırları içerisinde her yöntemi kullanacaktır. CHP, tek yumruk olarak Genel Başkanının ve söylediği her cümlenin arkasında ve Türkiye'de demokrasi, özgürlük mücadelesini her türlü özveriyle sürdürmede kararlı olduğunu yüce halkımıza saygıyla duyurur.''