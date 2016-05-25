T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP grubundaki sloganlara "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusu

Erdoğan, dünkü Meclis Grup Toplantısı'nda, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla bir grup CHP'li hakkında suç duyurusunda bulundu

25 Mayıs 2016 15:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin dünkü Meclis Grup Toplantısı'nda, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla bir grup CHP'li hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde "Esas talihsizlik başta Ana muhalefet partisi lideri olmak üzere, hiçbir parti yetkilisinin bu düzeysiz ve seviyesiz slogana müdahale etmemiş olması ve hatta zımnen onaylamış olmasıdır" ifadeleri yer aldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında, bir grup CHP'linin alkışlar eşliğinde slogan atarak, Erdoğan'a hakaret ettikleri iddia edildi.

"Şikayet konusu sloganın, TBMM çatısı altında daha önce emsali görülmemiş düzeyde seviyesiz ve argo bir slogan" olduğu öne sürülerek, dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte esas talihsizlik başta Ana muhalefet Partisi lideri olmak üzere hiçbir parti yetkilisinin bu düzeysiz ve seviyesiz slogana müdahale etmemiş olması ve hatta zımnen onaylamış olmasıdır. Esasında Ana muhalefet Partisi lideri, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakareti alışkanlık haline getirmiş olduğundan grup toplantısında partililerin attığı sloganı, bu marazi halin bir devamı olarak değerlendirmek mümkündür."

Konuşma görüntülerinden tespit edilecek şüphelilerin attığı sloganın, TCK'nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun unsurlarını ihtiva ettiği kaydedilerek, bu suçu işleyen kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı, suçun alenen işlenmesi halinde ise verilecek cezanın altıda biri oranında artırıldığı anımsatıldı.

Dilekçede, "Şüphelilerin attığı sloganın düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, şüphelilerin, şikayet konusu sloganının küfür içeren, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar mahiyeti taşıdığı ve hukuken himaye edilemeyeceği" dendi.

Dilekçede, tespit edilecek şüpheliler hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanına hakaretRecep Tayyip ErdoğanCHPKemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Yumurta atanlar da en az şehitlere "kelle" diyenler kadar şerefsizlerdir!

"Bizim kanımızı dökmeden bu ülkeye başkanlığı getiremezsiniz!"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24