CHP grubundaki sloganlara "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin dünkü Meclis Grup Toplantısı'nda, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla bir grup CHP'li hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde "Esas talihsizlik başta Ana muhalefet partisi lideri olmak üzere, hiçbir parti yetkilisinin bu düzeysiz ve seviyesiz slogana müdahale etmemiş olması ve hatta zımnen onaylamış olmasıdır" ifadeleri yer aldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında, bir grup CHP'linin alkışlar eşliğinde slogan atarak, Erdoğan'a hakaret ettikleri iddia edildi.

"Şikayet konusu sloganın, TBMM çatısı altında daha önce emsali görülmemiş düzeyde seviyesiz ve argo bir slogan" olduğu öne sürülerek, dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte esas talihsizlik başta Ana muhalefet Partisi lideri olmak üzere hiçbir parti yetkilisinin bu düzeysiz ve seviyesiz slogana müdahale etmemiş olması ve hatta zımnen onaylamış olmasıdır. Esasında Ana muhalefet Partisi lideri, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakareti alışkanlık haline getirmiş olduğundan grup toplantısında partililerin attığı sloganı, bu marazi halin bir devamı olarak değerlendirmek mümkündür."

Konuşma görüntülerinden tespit edilecek şüphelilerin attığı sloganın, TCK'nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun unsurlarını ihtiva ettiği kaydedilerek, bu suçu işleyen kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı, suçun alenen işlenmesi halinde ise verilecek cezanın altıda biri oranında artırıldığı anımsatıldı.

Dilekçede, "Şüphelilerin attığı sloganın düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, şüphelilerin, şikayet konusu sloganının küfür içeren, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar mahiyeti taşıdığı ve hukuken himaye edilemeyeceği" dendi.

Dilekçede, tespit edilecek şüpheliler hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.