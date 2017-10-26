CHP grubu yarın toplanıyor; Hamzaçebi Meclis Başkanvekilliği'ne yeniden aday

CHP grubu yarın 2019’a kadar görev üstlenecek TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve grup başkanvekilliği seçimleri yapılacak.

Ankara Milletvekili Levent Gök’ün aday olmadığı grup başkanvekilliği için mevcut isimlerden İstanbul Milletvekili Engin Altay ile Manisa Milletvekili Özgür Özel de aday. CHP’de uzun süre nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, aynı görevine yeniden talip. CHP grup başkanvekilliği için Özel ve Altay’ın dışında 10’e yakın aday var.

Haluk Pekşen, Aytuğ Atıcı, Muharrem Erkek, Candan Yüceer, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel, Haydar Akar, Namık Havutça ve Hüsnü Bozkurt sandıkta yarışacak isimler.

TBMM’de CHP’nin temsil edildiği Başkanvekilliği görevi için Akif Hamzaçebi yeniden aday. Bilecik Milletvekili bugün yaptığı açıklamada aynı göreve aday olduğunu bildirdi. CHP’ye düşen dört katip üyeliği için de aday bolluğu var. Mevcut görevdeki isimlerden Fatma Hürriyet Kaplan, Ali Haydar Hakverdi ve Özcan Purçu yeniden aday olurken, Nurhayat Kayışoğlu, Erdin Bican, Erkan Aydın, Vecdi Gündoğdu, Barış Karadeniz, Fethi Gürer, Ali Akyıldız, Mehmet Göker ve Bülent Öz’ün aday olması bekleniyor.

Tufan Köse’nin yeniden aday olmadığı İdare amirliği için de Kazım Arslan, Kadim Durmaz, Özkan Yalım, İbrahim Özdiş ve Yakup Akkaya’nın yarışa girmesi bekleniyor.

Kilit rakam 67

CHP Grup Yönetmeliği’ne göre, Meclis Grup Başkanvekilliği ve Başkanlık Divanı görevlerine aday olacak milletvekillerinin seçilmesi için salt çoğunluk aranıyor. Bir adayın seçebilmesi için en az milletvekili sayısı 132’nin yarısından bir fazla, yani 67 oy alması gerekiyor