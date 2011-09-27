CHP görüşmeye hukukçu vekillerle katılacak

Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA
AKP’ye Anayasa için kapılarını açan CHP ve MHP arasında görüşme trafiği başlıyor. AKP, yarın MHP’li kurmaylarla saat 11.00’da MHP Genel Merkezi’nde, CHP kanadıyla Perşembe günü bir araya gelecek.
AKP, heyetinde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu.. CHP kanadı hukukçu ağırlıklı isimler oluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Atilla Emek, genel sekreter Bihlun Tamaylıgil, Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi , Süheyl Batum ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen. MHP heyeti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Bal, Münir Kutluata, Tunca Toskay ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman.
CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil imzasıyla AK Parti Genel Sekreterliğine gönderilen mektupta, “TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in Koordinasyonunda başlatılan Anayasa değişikliği çalışmalarını önemsiyor ve doğru buluyoruz. Çünkü Anayasa değişiklikleriyle ilgili çalışmanın TBMM Başkanlığınca yapıldığı bilinen bir uygulamadır. Bu uygulamanın sürdürülmesi gerektiği inancıyla, Partinizin görüşünü dinlemeyi öngörerek, talebinizi olumlu karşılıyoruz” dendi.