T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP Giresun Milletvekili Tığlı: CHP ve Saadet Partili belediyelere afet yardımı yapılmadı

19 Eylül 2020 07:39

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun’daki sel felaketinin ardından belediyelere yapılan yardımda, ayrımcılığa gidildiğini iddia etti.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, AKP'li ve MHP'li belediyelere yapılan yardımdan, SP'li Çanakçı Belediyesi, CHP'li Tirebolu ve Eynesil belediyeleri ile Soğukpınar Beldesi'nin yararlandırılmadığını kaydeden Tığlı, diğer belediyelere 1 milyon-250 bin TL yardım verildiğini vurguladı.

Tığlı “Çanakçı'da, Tirebolu'da muhalef kazandı diye devletin afet desteğinden mahrum mu kalacak? Kanunu değiştirin, muhalefet belediyelerine yardım yapılmaz deyin, millet gerçek yüzünüzü görsün” dedi.

 

ETİKETLER

CHP Giresun MilletvekiliNecati TığlıGirseunselfelaketyardımCHP'liSaadet Partilibelediye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24