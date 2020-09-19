CHP Giresun Milletvekili Tığlı: CHP ve Saadet Partili belediyelere afet yardımı yapılmadı

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun’daki sel felaketinin ardından belediyelere yapılan yardımda, ayrımcılığa gidildiğini iddia etti.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, AKP'li ve MHP'li belediyelere yapılan yardımdan, SP'li Çanakçı Belediyesi, CHP'li Tirebolu ve Eynesil belediyeleri ile Soğukpınar Beldesi'nin yararlandırılmadığını kaydeden Tığlı, diğer belediyelere 1 milyon-250 bin TL yardım verildiğini vurguladı.

Tığlı “Çanakçı'da, Tirebolu'da muhalef kazandı diye devletin afet desteğinden mahrum mu kalacak? Kanunu değiştirin, muhalefet belediyelerine yardım yapılmaz deyin, millet gerçek yüzünüzü görsün” dedi.