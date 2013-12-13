CHP, Gezi Parkı direnişinde uğranılan hak kayıplarının belirlenmesini istedi

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP, İstanbul Gezi Parkı direnişi ve destek amacıyla yurdun değişik bölgelerinde yapılan protesto eylemlerinde vatandaşın uğradığı hak ihlallerinin tespiti ve bu ihlallerin neden olduğu kayıpların saptanması için Meclis araştırması açılması ve komisyon kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve arkadaşları tarafından verilen araştırma önergesinin gerekçesinde, 27 Mayıs’ta başlayan direnişin, Taksim Gezi Parkı’nda Topçu Kışlasının yeniden kurulması ve AVM inşa edilmesine toplumsal bir refleks olarak başladığı hatırlatıldı. Gerekçede, Hükümetin protestolar karşısında git gide artan şiddette müdahale emri nedeniyle olaylarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 vatandaşın gözünü kaybettiği, 7 bin 478 yurttaşın da yaralandığı ifade edildi. Gerekçede ayrıca, Emniyet’in verilerine göre protesto sürecinde yaklaşık 2.5 milyon insanın eylemlere katıldığı, bu eylemlerde 4 bin 900 kişinin “şüpheli” konumunda gözaltına alındığı, bu kişilerden 160’ı hakkında tutuklama kararı verildiği vurgulandı.

Gerekçede “Toplumsal bir olay karşısında refleks olarak ortaya çıkan, farkındalık yaratmak ve yetkililere sesini duyurmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlara karşı emniyet güçleri tarafından orantısız ve ölçülülük ilkesine aykırı uygulanan müdahaleler, bu müdahaleler nedeniyle ölen ve yaralananlar, haksız ve hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama kararları, Gezi olayları nedeniyle ülkemizde yaşanan hak ihlalleridir” denildi.

CHP’nin önergesinde “Yaşanan bu olayların temelinde yatan toplumsal nedenlerin, kolluk güçlerinin orantısız güç kullanarak yaptıkları müdahalelerin yarattığı olumsuz sonuçların, olaylar süresince ihlal edilen anayasal hakların, yaratılan mağduriyetin belirlenmesi, hak ihlallerinin AİHM kararları ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde değerlendirilerek söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için yapılabilecek çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis araştırması açılması” talep edildi.