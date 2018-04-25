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CHP: Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz, herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok

"İsimlerin kamuoyu önünde konuşulması doğru değil"

25 Nisan 2018 15:36

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin sonuç almaya yönelik olarak bir çalışma yürüttüğünü söyleyerek, "Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz, herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası konuştu. Tezcan, toplantıda cumhurbaşkanı adayı ismi ile ilgili görüşme olmadığını, adayın en uygun zamanda açıklanacağını söyledi.

Kamuoyu, CHP'nin de içinde yer aldığı geniş tabanlı bir ittifakın, "24 Haziran'daki seçim için cumhurbaşkanı adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü gösterecek" iddiası konuşuluyor.

Tezcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz."

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