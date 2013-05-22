CHP: Genel ve yerel seçimi 30 Mart'ta yapalım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "2014'te 3 seçim olabilir" sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "CHP olarak ne zaman isterlerse seçime hazırız. Yerel seçimle genel seçimi 30 Mart'ta yapalım" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında MYK'nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan'ın 2014 yılında üç seçimin gerçekleştirilebileceği şeklindeki ifadelerine de değinen Tekin, şöyle konuştu:

"CHP olarak milletten hiçbir zaman kaçan bir parti değiliz. Ne zaman isterlerse seçime hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ama uzun süredir kamuoyunda tartışılan, bilinen hatta önümüzdeki barış sürecinde ciddi engel teşkil eden iki temel unsur var. Hem bu sürece destek olmak açısından CHP'nin bir önerisini sizlere sunmak istiyorum, aynı zamanda da erken seçimin yolunu açmak açısından, yüzde 10 barajı ve siyasi partiler yasasını derhal değiştirelim. Bu konuda Sayın Başbakan'a, AKP'ye teklif olarak bizim şu anda kanun teklifimiz parlamentoda bekliyor. Sayın Başbakan eğer grubuna talimat verirse en kısa süre içerisinde siyasetin ve milletin önünde olan bu temel iki engeli hemen kaldıralım."

'30 Mart'ta seçim yapalım'

Partisinin her zaman seçime hazır olduğunu vurgulayan Tekin, "Seçimle ilgili Sayın Başbakan'ın önerisine CHP olarak destek veriyoruz. Yerel seçimle genel seçimi 30 Mart'ta yapalım. Bu ülkenin parasını çarçur etmeyelim. Eğer Sayın Başbakan referanduma çok hevesli ise aynı zamanda iki seçim bir referandum niteliği de taşıyacak, bu vesile ile 2014'te iki seçim yapmış oluruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi de normal zemininde olacak. Sayın Başbakan'ın bütün uğraşını biliyorum. Kardeşi Gül'ü yemektir ama koşullar ona çok uygun değil, Sayın Başbakan" ifadelerini kullandı.