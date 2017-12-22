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Politika

CHP Genel Sekreteri Sındır'dan 'uzlaşı aday' karşıtı açıklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 7 Ocak'ta yapılacak CHP İzmir İl Kongresi öncesi tek bir aday üzerinde uzlaşma sağlamak amacıyla, pazartesi günü, milletvekilleri ve belediye başkanları ile görüşmek için mektup yazarak davett

22 Aralık 2017 21:29

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 7 Ocak\'ta yapılacak CHP İzmir İl Kongresi öncesi tek bir aday üzerinde uzlaşma sağlamak amacıyla, pazartesi günü, milletvekilleri ve belediye başkanları ile görüşmek için mektup yazarak davette bulunurken, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, sürpriz bir şekilde İzmir\'de ilçe başkanları toplantısına katıldı. Sındır, \"654 il delegemiz var. Yüzde 10 imza toplayan arkadaşımız adayım dediğinde, tabii ki onun önünde kimse \'aday olma\' deme hakkında sahip değildir\" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 olan aday sayısını teke düşürmek için pazartesi günü görüşme trafiğine başlamayı planlarken, CHP İzmir İl Başkanlığı\'nda yapılan ilçe başkanları toplantısına katılan Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, açıklamalarıyla parti kulislerini hareketlendirdi. Sındır, şunları söyledi:
\"Seçimlerden yeni çıkmış örgütlerimiz heyecan içinde. İl kongremizin en doğru şekilde, kimsenin kırılmadan, dökülmeden ve örgütün İzmir’de güçlenerek çıkacağı bir kongre olması dileklerini ifade ettiler. Duygu, düşünce ve hedefler ortaktı. Tabii yöntem farklılıkları olabilir. Uzlaşı aday ifadesine gelince; biz CHP\'liysek, partimizin ilke ve değerleri üzerinde uzlaşmışızdır. Partinin hedeflerine yoldaşlık yapıyoruz demektir. Parti örgütleri zaten uzlaşı içindedir. Bizim uzlaşımız iktidar için olacaktır. Yerelde değil. Aday çıkacak arkadaşlarımız farklı yoldan giden kişiler değil. Demokrasinin gereği birden fazla aday da olabilir. 654 il delegemiz var. Yüzde 10 imza toplayan arkadaşımız adayım dediğinde, tabii ki onun önünde kimse \'aday olma\' deme hakkında sahip değildir. Aday olarak çıkacak kim olursa olsun hepsi bizim arkadaşımızdır. Delegasyon iradesinin en doğru tercihi yapacağına ben yürekten inanıyorum.\"

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