CHP Genel Sekreteri: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, dışarıdaki inşaat yüzünden yayınlayamamışlar

TBMM Başkanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın Meclis TV'de yayınlanmamasıyla ilgili olarak açıklama geldi. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın Meclis TV'de yayınlanmamasıyla ilgili olarak “Bina dışındaki bir inşaat çalışması dolayısıyla bir kablonun kesildiğini söylediler. Bu çalışmanın bizim grup toplantısı saatine gelmesi ilginç. Genel başkanımızın sesini de, görüntüsünü de kesemezler” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP'nin bugünkü grup toplantısında cinsel istismar önergesini protesto için kadınlar yer aldı. Kılıçdaroğlu, AKP Kadın Kolları'na kadınlara seslenerek, "Tecavüzcülere af getiriyorlar, şimdi artık o çatının altından ayrılmak zorundasınız" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının mikrofon sisteminin bozulmasını hatırlatarak, "Sizler geldiniz, sesiniz duyulmasın diye TBMM'nin ses sistemini bozdular. Ses sistemini bozdular. Meclis televizyonunu kapattılar. Meclis Başkanı'na sesleniyorum; sende onur varsa, kimlik varsa, sende ahlak varsa bunu yapan adamı çıkarırsın kapının önüne koyarsın. Yoksa bütün suçlamaları sana aynen gönderiyorum" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır “Bina dışındaki bir inşaat çalışması dolayısıyla bir kablonun kesildiğini söylediler. Bu çalışmanın bizim grup toplantısı saatine gelmesi ilginç. Genel başkanımızın sesini de, görüntüsünü de kesemezler” dedi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada “Kadınlardan korkan erkek değildir” görüşünü savunarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a seslendi. Kılıçdaroğlu, “Bunun sorumlusunu Meclis kapısının önüne koy” diye konuştu.