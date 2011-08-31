CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Somali'deydi...

T24

430 bin mültecinin kaldığı Dadaab'ı gezdi





Çocukları sevdi



'Dünyanın bir kısmı obezite ile kalanı yoksullukla mücadelede'



'En güvenli adres Kızılay'



'Üniversitelere Somalili öğrenciler kabul edilsin'



CHP 75 bin ton yardım yapacak



Dadaab kampında, yerel yönetim bürosuna gelen Kılıçdaroğlu, ziyaretçi defterini doldurarak yerel yönetici Joel Ndambuki'den kamp hakkında bilgi aldı. Ndambuki, kampta yaklaşık 430 bin mültecinin kaldığını belirterek, mültecilerin büyük bir bölümünün Somali'den geldiğini söyledi. Kampta kalan halkın yaşamı hakkında bilgi veren Ndambuki, Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.Birleşmiş Milletler Dadaab Kampı Koordinasyon Ofisini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na burada "kampın durumu" hakkında brifing verildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Dadaab Mülteci Kampında incelemelerde bulundu. Mülteci Kabul Merkezini ve yardımların malzemelerinin bulunduğu depoları gezen Kılıçdaroğlu, burada ilgililerden bilgi aldı.Kamptaki çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlara şeker dağıtan Kılıçdaroğlu, yüzlerce kilometre göç ederek kampa sığınmış mültecilerle de sohbet etti. Bir çocuğu kucağına alan Kılıçdaroğlu, çocuğun ağlaması üzerine annesine geri verdi. Mültecilerin kaldığı derme çatma çadırları inceleyen Kılıçdaroğlu, Kızılay ekipleriyle birlikte önceden gönderilen CHP'nin yardım malzemelerini dağıttı. Kılıçdaroğlu'nun dağıttığı bazı yardım paketlerinin üzerinde "CHP Somali'ye uzanan dost eli" yazdığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu, kampta kalan 10 çocuk sahibi bir kadınla da sohbet ederek, sorunlarını dinledi.Kılıçdaroğlu, kaptaki incelemelerini tamamlayıp Nairobi'ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Kampı gördünüz, ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir insanlık dramı yaşanıyor. Dünyanın bir kesimi obeziteyle mücadele ederken bir başka kesimi de yoksullukla mücadele ediyor" dedi."Buraya gelmekle buradaki yoksulluğu, açlığı, sefaleti eğer dünyaya duyurabildiysek ne mutlu bize" diyen Kılıçdaroğlu, BM'nin bölgede önemli bir görev yaptığını söyledi.Kızılay'a ve yetkililerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye'de yurttaşlarımız yardım yapmak istiyorlarsa en güvenli adresin Kızılay olduğunu burada gördük. Yetkililerine burada da teşekkür ettim, Türkiye'ye gidince de teşekkür edeceğim" diye konuştu.Somali ve açlık sorununa uzun süreli bakılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, CHP olarak, Türkiye'deki bütün üniversitelerin en az 2 Somalili öğrenciyi kabul ederek, burs verip, onları yetiştirmesini istediklerini bildirdi.Bunun gerçekleştirilmesi durumunda Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin çok daha güvenli, sağlıklı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye dönünce bu fikirlerini Milli Eğitim Bakanlığına ve YÖK'e ileteceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, bu fikirlerinin kabul edilmesi durumunda uzun vadeli sağlıklı bir çıkış yolunun yakalanmış olacağını kaydetti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet incelemelerinin ardından perşembe akşamı İstanbul'a dönecek.Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi yaptığı açıklamada CHP'nin Somali'ye Kızılay aracılığıyla 75 bin tonluk gıda yardımı ulaştıracağını, paketlerin içinde sıvı yağ, bakliyat gibi malzemelerin bulunacağını söyledi.