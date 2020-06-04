CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazesinde linç girişimine uğradığı şehidin babasını ağırladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta cenazesine katıldığı sırada linç girişimine uğradığı şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın babası Mustafa Kırıkcı’yı, CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

Şehit babası Kırıkcı , Kılıçdaroğlu’nu Çubuk'taki evine davet etti.

Neler yaşanmıştı?

Piyade Er Yener Kırıkcı, 19 Nisan 2019 tarihinde Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Cenazesi Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Köyü’nde, 21 Nisan günü kaldırılacaktı. Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekilleri ile gittiği cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı.

10 binden fazla insanın katıldığı cenaze töreni için Ankara’nın çeşitli merkezlerinden taşıma yapıldı.

Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunulmuş, bir kişi yumruk atmıştı

Cenaze sırasında provokasyon başladı. “Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atıldı, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı girişimi oldu. Girişim linçe dönüştü, Osman Sarıgün isimli vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yumrukladı. Kılıçdaroğlu’nun korumaları ve yanındaki ekip tartaklandı. Kılıçdaroğlu bir eve götürüldü. Bu evin etrafını bir güruh sardı, “Yakın o evi” sesleri duyuldu.

Kılıçdaroğlu, evden yaklaşık bir saat sonra zırhlı araçla çıkarıldı. 1 saat 15 dakika Köy Konağı’nda bekledikleri anlaşılan, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu'nun evin önüne gelerek, süreci noktaladı.

Güvenlik zafiyeti tartışması

Olayda güvenlik zafiyeti gündeme geldi. CHP’nin hazırladığı raporda “Savcılık kayıtlarına göre bölgede bulunan 700’den fazla güvenlik görevlisinin, 1,5 saat müdahalede bulunmaması, evin etrafında güvenlik çemberinin dahi oluşturulamaması, hiçbir şekilde açıklanabilir bir tablo değildir” denildi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, olaydan bir gün sonra verdiği röportajda, jandarmanın evin önündeki kalabalığa müdahale etmediğini ve kendisinin devreye girmek zorunda kaldığını belirtti.

CHP’liler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun partileri hakkında daha önce yaptığı açıklamaların sonucu bu saldırın gerçekleştiğini ifade ederek, Soylu hakkında halkı kin ve nefrete alenen tahrik gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “Yetkim yok” dedi. Soruşturma yetkisinin TBMM’de olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı CHP’nin Çubuk raporuna karşı bir rapor yayınladı ve raporu “çarptırma” olarak niteledi, “hatalı ve eksik” saydı.

Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin 36 kişi hakkında dava açıldı. Klıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Davanın iddianamesinde en dikkat çekici ayrıntı ise Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin etrafındaki güruhun “Yakın o evi” sloganlarının kayıtlara geçmiş olmasıydı. Yumruk atan Osman Sarıgün ise adli kontrolle serbest dolaşıyor.