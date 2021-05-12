CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın: En düşük aylığı asgari ücrete sabitleyecek bir emeklilik ve vergi reformu şart; yoksullukla mücadele stratejisi ‘yoksulluktan çıkış’ olmalı

T24 Ekonomi

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, yoksullukla mücadele konusundaki yaklaşımlarını aktarırken “AKP’nin yardım anlayışı ‘muhtaçlık dairesine mahkûm yoksullar’ üzerine bina edilmiştir. Biz ise bu mahkûmiyeti kırmayı amaçlıyoruz. Bu da sistem değişikliği önermektir Aile Destekleri Sigortası’nın (ADS) en önemli önceliği yoksulluktan çıkışı esas alması olacak. Yoksulluk sınırı altındaki aileleri ve bireyleri, yoksulluktan çıkarmayı planlamayan her sistem kısır döngüye mahkûmdur ve sadece yama olarak kalır. Bu nedenle ADS’yi ‘sistem mezuniyeti’ yaklaşımıyla, yani yoksulluktan çıkarmak üzere yapılandıracağız” dedi.

Taşkın, Politikyol sitesinde “CHP nasıl bir strateji önermeli?” başlığıyla yayımlanan yazısında ADS ile birlikte yapılacak tamamlayıcı reformların yoksul sayısının azaltılmasına ciddi katkı vereceğinin altını çizerek, “Bunlardan birisi elbette istihdam yaratacak şekilde üretimin arttırılması ve çalışma alanında örgütlü hak arayışının güçlendirilmesiyle mevcut ücretlerin artmasının yolunun açılmasıdır. Aksi takdirde milyonlarca kayıtlı ve kayıt dışı çalışanın asgari ücret etrafında kümelendiği, asgari ve ortalama ücret arasındaki makasın kapandığı bir Türkiye kaderimiz olacak” görüşünü dile getirdi. “Üretimin artması bölüşüm politikalarıyla desteklenmedikçe tek başına yeterli değil” diyen Taşkın, “Vergi dilimlerinin yeniden belirlendiği, kayıt dışının ortadan kaldırıldığı ve daha da önemlisi ülkemizi dolaylı vergi cenneti olmaktan çıkarılabilecek bir vergi reformu, yoksulluk sınırı altında kalanların sayısını azaltacaktır” ifadesini kullandı.

‘Emeklilik reformu’ yapılmasının şart olduğunu yazan Taşkın, “Bu alanda sadece ‘eşit işe eşit ücret’ anlayışıyla uyumlandırma çalışmaları yapılması yeterli olmayacaktır. En düşük emekli maaşının asgari ücretle sabitlenebildiği bir reformdan bahsediyoruz. Ancak bu reformlar paralel olarak hayata geçirilebilirse ADS ile amaçladığımız hedeflere ulaşılabilir” dedi.