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CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: İktidar otoriterleştikçe partiler içlerine kapandı; tarihsel uzlaşı fırsatı kaçırılmamalı

01 Kasım 2020 15:09

Siyaset bilimci ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın*

Ülkemiz siyasi tarihinde siyasal kapanma veya otoriterleşme dönemlerini izleyen açılma dönemlerine sıklıkla şahit oluruz. Ne var ki siyasal açılma dönemlerinin liderliğini üstlenen siyasi aktör, kısa sürede çok sesliliğin yönetilemez olduğu inancına kapılır ve en bildik yönteme, yani muhalif sesleri bastırmaya yönelir. Bu yol sadece siyasi kültürün sağladığı en kolay reçete olduğu için tercih edilmez. Otoriterleşmenin bir de ekonomi politiği vardır: Kaynaklara hızla el koyarak zenginleşmek, kendi zümrenizi veya sınıfınızı kuralsızca ve hızla palazlandırmak.

Önümüzde yeni bir siyasal açılma döneminin işaretleri var. Elbette siyasal değişimin bu yönde olması kaçınılmaz değildir ama değerlendirilmesi mümkün olan güçlü olanaklar var. Bu tarihi açılma fırsatını yukarıda bahsettiğimiz yeniden otoriterleşme riskinden nasıl kurtarabiliriz? Bu sorunun yanıtı, siyasal aktörlerin en geniş toplumsal mutabakatı arayarak sivil ve demokratik bir anayasa yapmalarıdır.

Bu konu sadece anayasa mühendisliği meselesi değildir. Siyasal aktörlerin ve toplumun bu çözüme ikna olmaları gerekmektedir. Siyasi aktörlerin kendi dar çıkarlarından kısmen feragat ederek kamu yararını öne çıkarmalarını zorunlu kılan tarihi bir dönemeçteyiz. Bunun yolu da uzun süredir yapamadığımız siyasal tartışma kanallarını yeniden açmaktan geçmektedir. Bu seçkinler arasında kalmaması gereken bir tartışma olmalıdır. Önce yalın bir soruyla başlayalım: Neden siyasal tartışma yürütemiyoruz?

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