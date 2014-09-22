CHP'li Tanrıkulu: İki ayda 298 milyon 25 bin lira nereye harcandı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in geçtiğimiz günlerde örtülü ödenekten temmuz-ağustos döneminde yapılan harcamaların 300 milyon liraya ulaştığı iddiasını Meclis'e sordu. Tanrıkulu, soru önergesinde, "Tayyip Erdoğan'nın görev süresi sırasındaki harcanan bu para Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve vatandaşlarının menfaati için hangi hizmete harcandı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet yazarı Toker'in "Örtülü ödenek gelişmeleri" başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2014) yazısında, haziran ayında 14 milyon lira olan örtülü ödenek harcamasının temmuz ayında 157 milyon, ağustos ayında da 141 liraya yükseldiğini yazmıştı. Toker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak "Bu kalemin, izleyen iki ayda 10-11 kat artarak 141-157 milyon TL’ye yükselmesi, hangi ‘milli menfaat’ için gerçekleşmiş olabilir?" diye sormuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 2014 Temmuz ve Ağustos aylarında örtülü ödenekten 298 milyon 25 bin lira harcandığını savundu.

Tayyip Erdoğan'nın görev süresi sırasındaki harcanan bu paranın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve vatandaşlarının menfaati için hangi hizmete harcandığını soran Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun soruları yanıtlamasını istedi.

TBMM Başbaknlığı'na verdiği soru önergesiyle Tanrıkulu şu sorulara yanıt istedi:

Rehineler için ödeme var mı?

“Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık görevi süresini kapsayan 2014 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında örtülü ödenekten yapılan toplam 298 milyon 25 bin Türk Lirası tutarındaki harcamalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Vatandaşlarının menfaatleri için hangi hizmetler kapsamında yapılmıştır?

Erdoğan’ın Başbakanlık görevi süresini kapsayan 2014 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında hangi ‘Barışı Destekleme ve Koruma Harekatı veya Harekatları’ için 6 milyon 681 bin Türk Lirası tutarında harcama yapılmıştır?

Erdoğan’ın Başbakanlık görevi süresini kapsayan 2014 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında hangi ‘Gizli Hizmet Giderleri’ için 292 milyon 344 bin Türk Lirası tutarında harama yapılmıştır?

2014 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında örtülü ödenekten yapılan toplam 298 milyon 25 bin Türk Lirası tutarındaki harcamalar içerisinde herhangi bir rehine veya rehineleri kurtarma faaliyeti karşılığında yapılan ödemeler yer almakta mıdır?

Yer almaktaysa, hangi rehine veya rehineleri kurtarma faaliyeti karşılığında kim veya kimlere ödeme yapılmıştır? 2014 yılı 1 Ocak-22 Eylül tarihleri arasında örtülü ödenekten kullanılan tutar ne kadardır?

2014 yılı 1 Ocak-22 Eylül tarihleri arasında hangi faaliyetler için örtülü ödenekten ödeme yapılmıştır?”