CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Ekmek dağıtımına 'şov' diyorsanız, o şova devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka bedava ekmek dağıtan CHP'li belediyelere yönelik "Bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil şov yapmaktır" sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediye başkanımız eğer ekmek götürüyorsa, siz buna 'şov' diyorsanız, biz o şova devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin faaliyetleri hakkında, "CHP'li belediyeler Cumhurbaşkanlığını, bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı hizmet değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana, Mersin belediyelerinin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP’li belediyelerin Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttüğü faaliyetler hakkındaki tartışmaları değerlendirdi.

Belediye başkanının sorumluluk alanında yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğunu söyleyen Seyit Torun, bunun da Belediye ve Büyükşehir Belediyesi kanunlarında belirtildiğini dile getirdi. Torun, “Vatandaşın hangi sorunu ve problemi varsa, belediye başkanı çözümle yükümlüdür. Eğer bu görevi yapmıyorsa zaten suçtur. Eğer vatandaşın ekmek talebi varsa, belediye başkanı ve belediye yönetimi ‘Ben bunu karşılayamam’ diyemez. Eğer bu suçsa, biz bu suçu üstleniyoruz” diye konuştu.

"Bizim belediyelerimiz yapınca suç, sizin belediyeleriniz yapınca görev"

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sahra hastanesine yönelik eleştirileri anımsatan Torun, şöyle devam etti:

“Kıyamet koptu, büyüttüler. Halbuki Belediye Başkanımız onun tanımını yaptı, hastaneyi gösterdi ve durumu ifade etti. O gün yaygara koparanlar acaba bugün utanıyorlar mı gerçekten merak ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ekmek dağıttı. Bu mu suç? AKP’li belediyelerin birçoğu dağıttı, yardım paketi götürdü. Hiç onlarla ilgili bir işlem yaptınız mı? Bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Hayır. Ama bizim belediyelerimiz yapınca suç, sizin belediyeleriniz yapınca maalesef görev haline geliyor. Bu ayrımcılık doğru değil, bu ayrımcılığı kabul etmemiz de doğru değil. Eşgüdüm ve diyalog içerisinde yürütmek varken neden bizim belediyelerimizi suçluyorsunuz ve engelliyorsunuz bunu anlamak mümkün değil.”

"Şov yapma geleneğini Türkiye’ye yerleştiren sizsiniz"

Dünyada ve OECD ülkelerinde Koronavirüs'le mücadelede başarılı örneklere bakıldığında yerel yönetimlerin merkezi hükûmet tarafından hem desteklendiği hem de yönlendirildiğinin görüldüğünü belirten Torun, “Cumhurbaşkanı artık cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmek istiyorsa sürdürsün. Ama siyasi parti başkanlığını yaparak, siyaset yaparak, ayrıştırarak bu süreç yönetilmez. Biz kendisinden cumhurbaşkanlığı görevi yapmasını bekliyoruz, parti başkanlığını değil. Belediyelerimiz hizmetini götürürken neden şov yapsın? Şov yapmayı en iyi siz bilirsiniz. Çünkü şov yapma geleneğini Türkiye’ye yerleştiren sizsiniz” ifadelerini kullandı.

"Şunu aklınızdan çıkarmayın, bu virüsü yeneceksek hep birlikte yeneceğiz"

“Belediye başkanımız eğer ekmek götürüyorsa, siz buna ‘Şov’ diyorsanız, biz o şova devam edeceğiz” diyen Torun sözlerine şu şekilde devam etti: “Eğer belediye başkanlarımızın gıda paketi götürmesine ‘Şov’ diyorsanız, biz o şova devam edeceğiz. Eğer belediye başkanlarımız vatandaşımızın her türlü ihtiyacı için onun hizmetinde olmasına ‘Şov’ diyorsanız, bu şov devam edecek. Ama şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın, bu virüsü yeneceksek hep birlikte yeneceğiz, alt edeceksek hep birlikte başaracağız. Ayrıştırarak, ötekileştirerek, yasaklayarak bunu yapamazsınız.

"Bunu hiç kimsenin engelleme hakkı da yetkisi de yoktur"

Diyorsunuz ki; 'Her şey tek elden yürüsün'. Görüyorsunuz olmuyor, başarılı olamıyorsunuz. Belediyeler yaptığı hizmetlerin bilgisini de valiliklere, kaymakamlıklara ulaştırsın. Belediyelerimiz hangi konuda yardım yapmışlarsa, hangi hizmetleri götürmüşlerse, vatandaşımızın hangi sorununa çözüm bulmuşlarsa bütün bilgileri size versin. Ama siz 'Sadece benim kontrolümde olur, ben yaparsam doğru olur' derseniz, bu haksızlık, vicdansızlık, insafsızlık olur. Tekrar uyarmak istiyoruz, biz milletimize söz veriyoruz, hizmetimize de devam edeceğiz. Belediyelerimiz mutlaka vatandaşlarımızın hizmetinde olacak ve verdiğimiz sözü de tutacağız. Bunu hiç kimsenin engelleme hakkı da yetkisi de yoktur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Maalesef CHP’nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor. CHP’li ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP’li belediyelerin ısrarlar ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil şov yapmaktır.” demişti.