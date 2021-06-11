CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan iktidara: Sizi doymak bilmez kibriniz batıracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 36 yıldır Ordu Gülyalı Belediyesi’ne ait olan Balıkçı Barınağı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla belediyenin elinden alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne devredildiğini açıkladı. CHP'li Torun Erdoğan’a, “Belediye yönetmek istiyorsan o makamı bırak. Her şeyi yönetmek istiyorsun, hiçbir şeyi tam yapamıyorsun, faturayı millete çıkarıyorsun” diye seslendi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gözünü barınağa dikti"

Ordu ilimizde CHP’nin tek belediyesi olan Gülyalı Belediyesi’nde büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Üzülerek söylüyorum ki, adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ve her geçen gün milletimizin dertlerine dert ekleyen Saray yönetimi, şimdi de gözünü Gülyalı halkına ait olan Balıkçı Barınağı’na dikmiştir. 1985 yılından bu yana belediyeye ait olan balıkçı barınağı Cumhurbaşkanı kararı ile belediyemizden alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

“Partizanlık değil de nedir”

Şimdi milletimiz adına soruyoruz: Vatandaşın dertlerine çözüm beklediği Cumhurbaşkanlığı makamının işi gücü bırakıp Cumhuriyet Halk Partili Belediyeye ait olan bir Balıkçı Barınağı’nın peşine düşecek kadar küçültülmesi partizanlık değil de nedir?

“Belediyemizin projesini engellemek için bu yapılan adaletsizlik kime ne fayda sağlayacak?”

Belediyemiz bu alanda yeni bir proje açıklamış ve uygulamaya da başlamıştır. Ülkenin bu kadar sorunu varken belediyemizin projesini engellemek için bu yapılan adaletsizlik kime ne fayda sağlayacaktır? Yapılan bu işlemle aslında belediyemiz değil, projenin tamamlanmasını bekleyen Gülyalı halkı cezalandırılmıştır.

“Karabasan gibi çöktünüz”

Cumhurbaşkanlığı’nın bu uygulaması bir kez daha göstermiştir ki; partili Cumhurbaşkanlığı garabeti ülkemizin tüm alanlarına bir karabasan gibi çökmüştür. Anlaşılan Sayın Erdoğan’a ülkenin tüm kurumlarını tek başına yönetmek yetmemiş, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin elinde olanları da yönetmeye heves etmiştir.

Erdoğan’a: Eğer belediye yönetmek istiyorsanız o makamı bırakın belediye başkanlığına aday olun

Erdoğan şuna karar vermelidir: Cumhurbaşkanlığı mı yapacaksınız, belediye başkanlığı mı? Eğer belediye yönetmek istiyorsanız o makamı bırakın, belediye başkanlığına aday olun. Her şeyi yönetmek isterken hiçbir şeyi tam yapamıyorsunuz, yönetimsizliğin faturasını millete çıkarıyorsunuz.

“Sizi doymak bilmez kibriniz batıracak”

Vatandaşın açlığını, yoksulluğunu kabul etmeyenlere, ‘millet açsa siz doyurun’ diyenlere sesleniyoruz: Aç doyar ama aç gözlü doymazmış. Evet halkımız yoksul. Ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidar işi gücü bırakıp küçük bir ilçedeki Balıkçı Barınağı’na göz diktiği için yoksul. Siyasi iktidar milleti unutup CHP’li belediyeleri nasıl engellerim diye dertlendiği için bu halk yoksul. Şundan herkes emin olmalıdır: Bu siyasi iktidarı, Gülyalı’daki bir balıkçı barınağında bile kendini gösteren doymak bilmez kibri batıracaktır.”