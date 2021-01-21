CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'dan 'erken seçim' çağrısı: Önümüze engeller, bahaneler, sorunlar değil; sandık getirilmesini istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Önümüze engeller, bahaneler, sorunlar değil; sandık getirilmesini istiyoruz" dedi.

Salıcı, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, partisinin Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, CHP olarak sahada çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Salıcı, Türkiye'de sürecin iyi yönetilemediğini, birçok sektörün ve kişinin sıkıntı yaşadığını savundu.

Asgari ücret konusunda da eleştirilerde bulunan Salıcı, iktidarın, CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellediğini söyledi.

Salıcı, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Önümüze engeller, bahaneler, sorunlar değil; sandık getirilmesini istiyoruz. Sandık getirilsin, erken seçim yapılsın; Türkiye bu ağır hasarlı hükümetten, iktidardan bir an önce kurtulsun" diye konuştu.