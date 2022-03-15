AKP ve MHP'nin seçim kanunu teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Erdoğan, gidişini engellemeye çalışıyor, ne yaparsa yapsın fayda etmeyecek

AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu seçim yasası teklifine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk değerlendirme geldi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, CHP lideri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Bu 12 Eylül darbe hukukunun devamıdır. Erdoğan, gidişini engellemeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın fayda etmeyecek. Göreceksiniz, halk bu adamı gönderecek" dedi.

İttifaklar düzenlemesinin işlevsiz kılındığı teklifle ilgili değerlendirmelerini aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da “Teklifi geçirirlerse sisteme adapte oluruz. İttifakı masa başı operasyonlara kurban etmeyiz" dedi. Saymaz'ın aktardığına göre, CHP’li Salıcı, AKP’nin birinci olacağı, daha fazla milletvekili çıkaracağı inancıyla teklifi getirdiğini vurguladı. Salıcı, "2018'deki seçim sonucuna göre hesap yapıyorlar. AKP de MHP de eriyor. Bu hesap yanlış" ifadelerini kullandı.

CHP’nin bundan sonraki süreçte ne yapacağına ilişkin de konuşan Salıcı, son seçimde SP'nin CHP, DP'nin de İyi Parti listelerinden adaylar gösterdiğini hatırlatarak, "Teklifi geçirirlerse sisteme adapte oluruz. İttifakı masa başı operasyonlara kurban etmeyiz" diye konuştu.

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