Seçim barajını düşüren teklifin mimarlarından MHP’li Feti Yıldız: Önümüzdeki günlerde bazı siyasi çalışmalara tanık olabiliriz

AKP ve MHP, üzerinde uzun süredir çalıştığı, seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren teklifi TBMM’ye sundu. Teklifi hazırlayan iki isimden biri olan MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, söz konusu değişikliğin neden 2017'de yapılmadığına ilişkin soruya, "Böyle parti enflasyonu, pazarlık partileri yoktu. 'İttifak kurmakta zarar yok' denildi. Onda bile 30 milletvekili adayı seçimi helal şekilde kazandığı halde meclise gelemedi. 30 milletvekili ise kazanamadığı halde başkasının yerine geldi. Aşkın temsille karşı karşıya kaldık” diye yanıt verdi.

Feti Yıldız, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Pazarlık partileri ile kimi kastettiğine açıklık getirmeyen Yıldız şunları kaydetti:

"Bazı partilerde iktidar mücadelesinde istediğini bulamayanlar artık oyların cazibesiyle 'Kendime yer bulurum' diyor. Bunun için parti kuruyorlar."

“Artık oylardan netice alamadığını anlayanlar CHP listesinden seçilecek yerler için pazarlığa girecek”

Yıldız, "Artık oylardan netice alamadığını anlayanlar CHP listesinden seçilecek yerler için pazarlığa girecek" dedi; "Önümüzdeki günlerde bazı siyasi çalışmalara tanık olabiliriz. Eğer bunlar kamuoyu şirketlerine inanıyorlarsa üçüncü ve dördüncü ittifakı meydan getirebilirler. Buyursunlar” diye konuştu.

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