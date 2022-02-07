CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Koronavirüs’e yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Koronavirüs’e yakalandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dün, boğaz ağrısı şikâyeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Karaca, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karaca, "Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" mesajı paylaştı.