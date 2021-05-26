CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Erdoğan, toplumu şiddete teşvik etmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki ifadelerinin "suçu ve suçluyu övmek" ve "şiddete teşvik" olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Erkek, Erdoğan'ın, Meral Akşener'e Rize'de "ders verildiği" ve "Daha neler olacak neler" sözlerine tepki gösterdi.

Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e Rize'de yapılan saldırıdan daha vahimdir bugün söylenenler. Sayın Erdoğan, Rize'de yapılan saldırıyı övmekle kalmamış, ‘daha neler neler olacak' diyerek toplumu şiddete teşvik etmiştir. Bugün söylenen iadeler suçu övmektir, suçluyu övmektir ve maalesef insanları şiddete teşvik etmektir. Bu andan itibaren siyasetçilere, siyaset yapanlara, milletvekillerine yapılan her saldırıdan bizzat Sayın Cumhurbaşkanı sorumlu olacaktır."

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