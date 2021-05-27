CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Alenen, Genel Başkanımızı ölümle tehdit eden Çakıcı'nın dosyasını, basit bir tehditle kapatmak istiyorlar

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında açılan dava ve savcı mütaalasına ilişkin olarak, "Alenen, Genel Başkanımızı ölümle tehdit eden Çakıcı'nın dosyasını, basit bir tehditle kapatmak istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Erkek, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Kimse İçişleri Bakanının boynuna tasma takamaz' diye itiraz ediyor. Aynı Soylu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘boğazına ne takacağız göreceksin' dediğinde herhangi bir tepki gösterdiler mi? Ya da organize suç örgütü lideri, Cumhur İttifakı'nın getirdiği özel af düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit etti. Ses çıkardılar mı?" ifadesini kullandı.

Erkek şunları kaydetti:

"Hukuk devletinde kimse kimsenin boynuna bir şey takamaz. Ama geldiğimiz nokta maalesef demokratik hukuk devletinin çok uzağında. Koalisyonlar bitecek diye propaganda yapan Cumhur İttifakı, mafyayla koalisyon yapmış. Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen iddianame ve mütalaada basit tehditten ceza isteniyor. Ancak TCK madde 106/2-d uyarınca tehdit edenin suç örgütü liderliği sıfatı nedeniyle oluşturduğu korkutucu gücü kullanarak tehditte bulunması göz ardı ediliyor. Bu kişinin suç örgütü lideri olduğu neden görmezden geliniyor? Kim, neden koruyor bu kişiyi? Alenen, Genel Başkanımızı ölümle tehdit eden bir kişinin dosyasını, basit bir tehditle kapatmak istiyorlar. Bu hukuk devletine yapılacak yeni bir kötülüktür.”