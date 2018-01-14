CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Hükümet, Varlık Fonu'nda kamu zararını itiraf etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Varlık Fonu’nun yaklaşık bir yıldır hiçbir faaliyette bulunmadığını ve yalnızca faiz geliri elde edebildiğine dikkat çekerek, “Ekonomiyi uçuracak süper kahraman gibi anlatılan Varlık Fonu bir yılda hiçbir iş yapmamış, sadece kaynak yutmuş. Varlık Fonu ile ilgili sorularımızın büyük bölümü yanıtsız bırakılsa da gönderilen yazı, Varlık Fonu’nun varlık getirmediği tersine kamu zararı doğurduğunun itiraf niteliğindedir" dedi. Budak, "Kamu zararının daha da büyümemesi için Varlık Fonu tasfiye edilmelidir” görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak’ın Varlık Fonu’nu faaliyetleriyle ilgili soru önergesini, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın yazısıyla yanıtladı.

Varlık Fonu yönetiminin giderleri ile ilgili bilgi verilmezken, bir yıllık sürenin kuruluş ve yapılanma faaliyetleri ile geçirildiği, dış kaynak bulma, yatırımlara iştirak etme, varlıkların değerini arttırma gibi alanlarda da hiçbir faaliyette bulunmadığı belirtildi. Türkiye Varlık Fonu’nun varlıkların rehin, ipotek, teminat gösterilmesi yönünde alınmış bir kararı bulunmadığı kaydedilirken, “Stratejik yatırım planı hazırlanmış olup; 10 Nisan 2017 tarihi itibariyle değerlendirilmek üzere Başbakanlık makamına takdim edilmiştir. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin 2017 yılında sermayesinin vadeli mevduatta değerlendirilmesinden kaynaklı ortalama aylık geliri yaklaşık 480 bin liradır” denilmişti.

Yanıtı değerlendiren CHP’li Budak, şunları kaydetti:

“Varlık Fonu ile ilgili sorularımızın büyük bölümü yanıtsız bırakılsa da gönderilen yazı, Varlık Fonu’nun varlık getirmediği tersine kamu zararı doğurduğunun itiraf niteliğindedir. ‘Ekonomiyi uçuracak süper kahraman’ gibi anlatılan Varlık Fonu, bir yılda sıfır çekmiş, hiçbir şey yapmamıştır. Olumlu bir katkı sunması da zaten mümkün değil. Kurulması da kuruluş şekli de doğru değil. Uyarılar, eleştiriler dikkate alınmadı ve kamu kaynaklarının çar çur edildiği bir yıllık süreç ortaya çıktı. Bir stratejik plan hazırlanmış ama 8 ayda Başbakanlıktan çıkmamış. Ne onay verilmiş, ne de yenisinin hazırlanması istenmiş. Neden? Aktif büyüklüğü 160 milyar liraya ulaşan ülkenin en büyük kuruluşlarının devredildiği Fon’un stratejik planı 8 ay bekletilir mi? Denetimsiz ikinci hazine olarak yapılandırılan bu Fon’un ülke hayrına bir şey yapması, Hazine Müsteşarlığı’ndan daha ucuz kaynak bulması, yeni kaynak yaratması mümkün değil. Varlıklara değer katacağı söylenen, büyümeye yüzde 1.5 katkı yapacağı söylenen Türkiye Varlık Fonu, bırakın değer katmayı, ülkenin değerlerini harcıyor. Zararın neresinden dönülse kardır. İtiraf edilen kamu zararı daha da büyümeden Varlık Fonu bir an önce tasfiye edilmelidir. Oluşan kamu zararı da sorumlularından tahsil edilsin."