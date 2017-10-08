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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: 2019'da Ankara burçlarına CHP bayrağını dikeceğiz

"Biz çok çalışıyoruz"

08 Ekim 2017 01:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "2019 yerel seçimlerinde Ankara'nın burçlarına CHP bayrağını dikeceğiz." dedi.

Bingöl, Çankaya Belediyesi tarafından Yıldızevler Mahallesi'nde yaptırılan 200 çocuk kapasiteli "Masal Kalesi Gündüz Bakımevi"nin açılış törenine katıldı.

2019 yerel seçimlerine hazırlandıklarını ve başkentin tüm ilçelerini sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırmak istediklerini belirten Bingöl, "2019 yerel seçimlerinde Ankara'nın burçlarına CHP bayrağını dikeceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Çankaya Belediyesinin önemli başarılara imza attığını, açılışlarına yetişemediklerini bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de belediye tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ve her hafta en az iki açılış yaptıklarına değindi.

Bu hizmetler içinde yüzme havuzları, kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler gibi yatırımlar da olduğunu belirten Taşdelen, "Biz çok çalışıyoruz çünkü ülkemizin içinde bulunduğu karanlıktan kurtulmanın tek yolunun çalışmak olduğunu biliyoruz." dedi.

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