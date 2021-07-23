CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne verilecek alım garantisi kamu bütçesinde kara deliğe dönüşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, mülkiyeti ve işletmesi Rusya’ya ait olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) 15 yıl boyunca verilecek alım garantisinin kamu bütçesinde adeta “kara deliğe” dönüşeceğini belirtti.

Ödenecek ücreti ortaya koyan Akın, “Geçtiğimiz ay yarışmayla belirlenen Güneş YEKA’daki (yenilenebilir enerji kaynak alanı) ortalama fiyat, Akkuyu’da verilen garantinin 5’te birine denk geliyor. Üstelik Akkuyu’da alım garantisinin dolar üzerinden verilmesi, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi durumunda ödenecek tutarın daha da artmasına neden olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Birgün'ün aktardığına göre Akın, enerji faturalarının özellikle tek adam sisteminde tırmanışa geçtiğini, 2021 yılının başından bu yana da her ay otomatikleşen zamlar yapıldığını vurguladı.

Akın, Akkuyu’da kilovatsaat başına verilen alım garantisinin bugün Türkiye piyasa fiyatının 3 katına denk geldiğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu duruma “garip” bir açıklama getirdiğini kaydeden Akın, Bakanlığın alım garantisine ödenecek fahiş tutarın “günümüze indirgenirse düşük bir değere tekabül ettiği” görüşünü dile getirdiğini ifade etti.

Akın, Akkuyu’nun halka maliyetini şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz ay üçüncüsü düzenlenen yarışma sonuçlarına göre toplam 1000 megavat için 36 şehirde kurulacak santraller, kilovatsaat başına en düşük 18,2 kuruş, en yüksek 32 kuruş fiyatlar verildi. Toplam 76 bölgedeki santraller için ortalama fiyat 21,8 kuruş olarak belirlendi” dedi.

CHP’li Akın, Akkuyu NGS’ye verilen 15 yıllık alım garantisine göre güncel kur dikkate alındığında kilovatsaat başına 1,0621 TL ile 1,3183 TL arasında değişen tutarda ödeme yapılması gerektiğini ifade etti.

Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Enerji Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmayla belirlenen tarifelere göre YEKA GES – 3 üzerinden alınacak elektriğin fiyatı Akkuyu’ya göre çok daha ucuz olacak. Akkuyu NGS’ye kilovatsaat başına ödenecek garanti tutarı, YEKA GES-3’te belirlenen ortalama tarifede 4,8 kat, en düşük tarifede ise 7 kat daha pahalı oluyor. Siyasi bir kararla yapılan Akkuyu’da bu anlaşma gözden geçirilmelidir. Türkiye’de fiyatlar 5 kata kadar düşerken bu koşullarda Akkuyu’ya ödenecek garanti tutarı kamu bütçesinde adeta kara deliğe dönüşecektir.”