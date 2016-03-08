CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Abdullah Gül stajyer terörist

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP’yi eleştirdi. “Üçüncü Köprü’yü yapmakla övünen AKP Hükümeti , katliamların da sorumluluğunu üstlenmelidir. Hükümet istifa etmelidir” diyen Ağbaba, geçmişte İlker Başbuğ, Türkan Saylan, Nedim Şener, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın fotoğraflarını göstererek geçmişte onların terörist ilan edildiğini şimdi de sıranın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e geldiğini söyledi. Ağbaba, yaptığı konuşmada, “Abdullah Gül, Kayseri’de staj yapıyor. Bir yıl sonra Reis emrederse o da stajını bitirip terörist olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

“Bir de aday teröristleri var yani stajyer teröristleri var, aday teröristler. Hani aday öğretmen var ya, bir de aday teröristler! Onlar kim? Geçmişte alkışladığınız, ayakta alkışladığınız. Kimmiş bu? Sayın Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül. Bu ne yapıyor? Şu anda Kayseri'de staj yapıyor. Bir yıl sonra Reis emrederse o da stajını bitirip terörist olacak. Sayın Bülent Arınç; bu da aday, bu da stajyer terör örgütü üyesi olmaya aday.

Çünkü geçen yıl, geçen dönem konuşuyordum gülüyorlardı bana. Arka sıralarda oturan bir milletvekili şu anda cezaevinde terör örgüt üyesi olarak, yöneticisi olarak yatıyor. Siz de kendinize dikkat edin. Buna karşı çıkmazsanız, her muhalifin terörist ilan edilmesine bir şey demezseniz, bir gün siz de terör örgütü üyesi olabilirsiniz.”