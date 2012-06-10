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Politika

CHP gençlik kongresinde arbede çıktı

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlık seçimi Kadıköy'deki Caferağa Kapalı Sapor Salonu'nda yapıldı

10 Haziran 2012 20:00

 

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlık seçiminde afiş gerginliği yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bilinen kongreye yaşanan gerginlik sonrası katılmaktan vazgeçtiği iddia edildi.
 
Seçime adaylar Ali Gökçek ile Eser Şenay ve ilçelerden gelen gençlik kolları üyeleri katıldı. 
 
Bu arada tribünlerdeki Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları'na bağlı muhalif gençler 'Gaziosmanpaşa'da Tükenirken Umutlar, İstanbul'da Devrim Rüzgarları Eser' yazılı bir bez afiş açtı. 
 
Bu sırada Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları'nda görevli olan gençler muhalif kanadın açtığı afişi indirmek istedi ve iki gruptaki gençler birbirine girdi. 
 
Açılan afiş indirilirken, afişi açan kişilerle Gaziosmanpaşa Gençlik Örgütü üyeleri arasında arbede yaşandı. 
 
Yaşanan arbede sonrası afiş toplanırken, aynı afiş birkaç dakika sonra diğer tribünde açıldı.
 
Bunun üzerine kongrede görevli olan gençler iki grup arasına girerek gerginliği yatıştırmak istedi.
 
Yaşanan gerginlik sonrası gençler 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' şeklinde slogan attı. 
 
Arbedenin ardından kongrede aday olan Şenay ve Gökçek, kürsüde tokalaşıp sarılarak barış mesajı verdi. 
 
Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bilinen kongreye yaşanan gerginlik sonrası katılmaktan vazgeçtiği iddia edildi. 
 

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