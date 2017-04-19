CHP Gençlik Kolları'ndan sosyal medyada dolaşıma sokulan matbu resmi belge iddiasına yalanlama

CHP’nin sitesinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Özgiller Dalan İlkokulu’nda evet oylarının hayır oyları yerine yazıldığı iddiasıyla ilgili olarak CHP Gençlik Kolları'ndan açıklama geldi.

YSK’nın mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli saymasına yönelik tartışmalar devam ederken sosyal medyada CHP Gençlik Kolları adına provokatif çağrılara yer verilen bir genelge yayınlandı. CHP Gençlik Kolları konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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Sosyal medyada dolaşan parti logolu dokümanın, matbu resmi belge olarak tarafımızdan yayıldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.