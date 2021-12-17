CHP Gençlik Kolları'ndan erken seçim çağrısı

T24 Haber Merkezi

CHP Gençlik Kolları, Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısında rekor kırarak değer kaybetmesi üzerine sosyal medyadan "HemenSeçim" etiketiyle kampanya başlattı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de yaptığı paylaşımla kampanyaya öncülük etti. Killik yaptığı paylaşımda "Türk Lirasını erittiniz, gençleri o çok gördüğünüz telefonları bile alamaz hale getirdiniz. Yönetemiyorsunuz!" ifadelerine yer verdi. CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan paylaşımda da "TL eriyor, ekonomi çöktü!" ifadesi kullanıldı.

Birçok il ve ilçe örgütlerinin sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yürütülen erken seçim kampanyası parti üyelerinden ve vatandaşlardan yoğun bir destek gördü. Konuyla ilgili binlerce tweet paylaşıldı ve "HemenSeçim" etiketi, Twitter'ın Türkiye gündeminde yer buldu.