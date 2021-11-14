CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik: Gençlerin kaçmak değil kalmak istediği ülke yaratmak istiyoruz

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı’na yeni seçilen Gençosman Killik, “Biz gençlerin kaçmak değil, kalmak istediği bir ülke yaratmak istiyoruz” dedi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Killik, “KYK borçlusu gençlerden biriyim. Sanayide sol düşünceden etkilendim. Gençler partiye üye olunca işe girememe kaygısı yaşıyor” diye konuştu."

"Ailem klasikleşmiş Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni profilinde değil"

-CHP Gençlik Kolları Başkanı seçilmenizin ardından mutluluğunuzu ailenizle ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla paylaştığınız bir fotoğraf gördük. Annenizin başörtülü olması sebebiyle “muhafazakâr bir aileden geldiğiniz yorumları” yapıldı. Aileniz de CHP’li miydi?

Ailem klasikleşmiş Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni profilinde değil. Ben siyasal düşünceme çok müdahale edilen bir ortamda büyümedim. Babam devlet memuru annem ev hanımıdır. Babam üniversite mezunu devlet memuru olması sebebiyle aydın bir insandır. İnsanların siyasi görüşlerine karışmaz. Kendi çocuğu olsa bile. Bana aile içerisinde öyle bir ortam oluşturulunca bende de lise döneminde sol düşünce fikirleri oluştu. Okuduğum kitaplarla arkadaşlarımla sol düşünce filizlenmişti. Bu üniversite yıllarında daha da kuvvetlendi ve CHP’ye girerek siyasal mücadele içerisine girdim. 18 yaşından bu yana da CHP’nin içerisindeyim. Stantlarda broşür dağıtarak gençlik kolları çalışmalarına başladım. Daha sonrasında Konya’da il gençlik kolları başkanlığı görevi yaptım. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yaptım. Bugün de partimizin gençlik kolları genel başkanıyım.

Tabii böyle bir aileden yetişmiş olmak benim için endişe duyulacak, utanılacak bir şey değil. Gurur duyuyorum. Her insan ailesini çok sever, ben de çok seviyorum. Onların kimliklerinden dolayı hiçbir utancım yok. Onların değerlerini çok seviyorum ve asıl kıymetli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi böyle demokratik bir parti. İnsanların etnik kökeni, dini inancı, sosyal durumları hiç önemli olmaksızın partide emek verenlerin bir noktaya gelebildiği demokratik organ. CHP Gençlik Kolları da 1960’larda kurulmuş bir organ ve çoğu siyasi partiden eski. Ben şu an buranın gençlik kolları genel başkanıyım. Konyalı olmam, ismimin böyle ailemin böyle olmasının hiçbir engelini görmedim. Bu Türkiye açısından da çok önemli mesaj.

"Gençlik olarak dünya ile iletişimimiz diğer kuşaklara göre daha kuvvetli"

-2023 seçimlerinde 6 milyon Z kuşağı gencin oy kullanacağı ve seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. Buna yönelik ne tür adımlarınız olacak? Gençlere nasıl yaklaşacaksınız?

Gençlik olarak dünya ile iletişimimiz diğer kuşaklara göre daha kuvvetli. İnternetin, teknolojik ortamın getirdiği şekilde dünyadaki akranlarımız ne seviyede yaşıyorlar, nelere ne şekilde sahip olabiliyorlar, ne rahatlıktalar görebiliyoruz. Biz bir cep telefonu, oyun konsolu alırken ya da araba almaya çalışırken çok büyük bedeller ödüyoruz. Belki çok ağır borçların altına girerek, aylarca taksit ödeyerek bir oyun konsoluna, bir telefona sahip oluyor Türkiye’de gençler ama dünyadaki gençler bunları harçlıkları ile alıyorlar.

Bizim dünyadaki refah seviyesini yakalayabileceğimiz bir ortam oluşturmamız lazım. Sadece maddi gelişmelerde değil gençlerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildiği, sosyal yaşama, konserlere, sinemaya, başka şeylere rahatlıkla ulaşabildiği bir Türkiye yaratmak istiyoruz. Bunun için gençliğin beklentilerini o şekilde yorumluyoruz. Bu noktada Z Kuşağı ile ilgili düşüncelerimiz sadece siyasal olarak, CHP’ye katılsınlar üye olsunlar düzeyinde değil. Stantta broşür dağıtmak, eylemde slogan atmak değil. Yeni bir metot bekliyor gençler. Türkiye’deki son yıllarda yapılan gençlerin yüksek katılım sağladığı eylem, gençlerin Tayyip Erdoğan’ın Youtube yayınına katılarak dislike attığı eylemdi. Bizim asla alıştığımız bir siyasal eylem değildi örneğin. Girdiler, milyonlarca genç dislike atarak tepki gösterdi. Artık dijital dünya böyle bir şey. Z kuşağının siyaset yapma metodu da böyle. Biz o siyaset yapma metotlarına ulaşarak, o insanların oylarını almak istiyoruz. Çünkü gençlerin hayal ettiği, yaşamak istediği Türkiye’yi ve dünyayı hayal ediyoruz. Bunu kurmak için de o insanların oylarına ve desteğine ihtiyacımız var.

-Z Kuşağının diline hitap eden bir konuşma metodu geliştireceksiniz yani?

Evet. Biz de partinin gençlik organlarıyız. Biz de insanların içerisinde bulunuyoruz. Bizim arkadaşlarımız da o kuşağın içerisinde yetiştiği için o dili partiye de kabul ettirip, gençlere uygun şekilde geliştireceğiz.

-Parti kimliğinizden ziyade genç olmak size ne hissettiriyor?

Ben de KYK borçlusu gençlerden bir tanesiyim. Hâlâ kredi ödüyorum devlete. Türkiye’de gençlerin yaşadığı sorunlar ortak aslında. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Gençler iş bulma sorunu yaşıyor. Borç içerisindeler, nitelikli eğitim alamıyorlar, refaha kolaylıkla erişemiyorlar. Kaygı var. Gelecekle ilgili çok umutsuzlar. Bu umutsuzluk onlara Türkiye’den ayrılmayı teşvik ediyor. Pek çok nitelikli genç Türkiye’den ayrılıyor. Ama biz gençlerin kaçmak değil, kalmak istediği bir ülke yaratmak istiyoruz. Bu noktada da gençlik algısını insanların mutlu, özlemle hatırlayacağı bir döneme dönüştürmek istiyoruz."