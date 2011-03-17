-CHP, GELİR DAĞILIMINI ARAŞTIRACAK TBMM (A.A) - 17.03.2011 - CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, gelir dağılımındaki adaletsizliğinin belirlenerek çözümlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. Dibek ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, TÜİK'in 2009 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın, fakirin AK Parti döneminde daha da fakirleştiğini kanıtladığı savunuldu. Gerekçede, 2008'de 11 milyon 580 bin kişiyle yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşen yoksulluğun, 2009'da yüzde 17,1 olduğu ifade edildi. Araştırmada, nüfusun yüzde 17,1'inin yoksulluk riski altında olduğunun ortaya konulduğu belirtilerek, ''Yoksulluk riski altında bulunanların sayısı ise 12 milyon 97 bin kişidir. Verilere göre en zengin yüzde 20'lik grup, toplam gelirin yüzde 47,6'sını, en yoksul yüzde 20'lik grup ise yüzde 5,6'sını alabilmekte, bu da en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasındaki gelir farkınını 8,5 kat olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır'' denildi. Gerekçede, ''AK Parti'nin, ekonomiyi yönetemediği, yoksulu daha da yoksullaştırdığı, hesap değişiklikleriyle bir gecede milli gelirin 10 bin dolar seviyelerine çıktığı masalıyla fakirleştirdiği halkı uyutmaya çalıştığı'' öne sürüldü. Yoksul daha da yoksullaşırken, Türkiye'nin en zenginlerinin servetlerine servet kattığının belirtildiği gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Bu durum Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsizliği kanıtlamaktadır. Forbes'in en zengin 100 Türk araştırmasının sonuçlarına göre ülkemizde dolar milyarderlerinin sayısı 39'a çıkmıştır. Sıralamadaki isimlerin tamamının toplam serveti önceki yıl 87 milyar dolarken, 2010'da 104 milyar doları bulmuştur. Bu nedenlerle, gelir dağılımındaki adaletsizliğin tespiti ve çözümlenmesi amacı ile Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını istiyoruz.''