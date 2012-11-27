CHP: Füzeler için Türkiye bir harcama yapacak mı?

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Patriot soruları yönlendirdiği Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na, “Türkiye NATO’nun işgali altında mıdır ki, keyfi olarak Türkiye topraklarının tamamını keyfi olarak kullanmaktadır, füzeler için Türkiye bir harcama yapacak mı?" dedi.

Acar’ın değerlendirme ve soruları şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye topraklarının NATO toprakları” sayılacağı yönündeki açıklamasının ardından, Patriot füzelerinin konuşlandırılacağı yerlerin belirlenmesi için yabancı askerlerin Türkiye’ye geldiği görülmektedir.

Türkiye topraklarının tamamı NATO’ya açıldı mı?

-Patriotların konumlandırılacağı yerin Türkiye tarafından tespiti gerekirken, NATO’nun tespit etmesi ulusal çıkarlarımıza ne kadar uygundur? Bu uygulama ile Türkiye topraklarının tamamı NATO’nun incelememesine açılmış değil midir? Türkiye NATO’nun işgali altında mıdır ki, keyfi olarak Türkiye topraklarının tamamını keyfi olarak kullanmaktadır?

-Patriotların kumandası ve tetiği kimin elinde olacaktır? Bu konuda Başbakan’ın yaptığı açıklamalar ile sizin ve AKP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamaları arasında çelişkiler vardır. Doğrusu hangisidir? Füzelerin kullanımında Türkiye’nin angajman kuralları mı, NATO’nun angajman kuralları mı geçerli olacaktır?

- Bunların konulacağı yerde yabancı askerler bulunacak mıdır? Patriotların konulacağı yerlerin yabancı askerlere kullandırılması söz konusu olduğuna göre neden TBMM denetimi dışında tutulmaktadır?

Füzeler için Türkiye bir harcama yapacak mı?

-Patriot füzeleri konusunda yer seçimi ve yerleştirme işlemleri ile füzeler için Türkiye bir harcama yapacak mıdır? Bu kapsamdaki iş ve işlemlerin mali büyüklüğü ne kadardır? Bütçede buna ayrılmış ödenek bulunmakta mıdır? Halkın parasının şu anda hiçbir yararı olmayacak ve tetiği başkalarının elinde bulunacak füzeler için harcanması vicdanınızı sızlatmıyor mu?

-Türkiye topraklarının tamamının NATO tarafından keyfi olarak kullanılabilmesine ilişkin NATO ile yapılmış ikili anlaşmalar hangileridir? Patriotlar hangi kapsamda Türkiye’ye gelecektir? Patriotlarla ilgili mutabakat muhtırası TBMM’ye gelecek midir?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluk büyük oranda AKP iktidarına ait olduğu halde, TBMM’yi böyle önemli bir konuda devre dışında tutmanız, halktan ve TBMM’den bu gibi konuları gizlemek amacını taşımıyorsa, sebebi nedir?

-Suriye’nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Türkiye’ye saldırması asla mümkün olmadığı halde, patriotların konulması ilerideki muhtemel İran işgali için ABD ve İsrail’in ön hazırlık çalışması mıdır? Türkiye buna neden alet olmaktadır?