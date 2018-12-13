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Politika

CHP, Eyüp ve Üsküdar'da İyi Parti'nin adayını destekleyecek

İyi Parti'nin Üsküdar'da Google'dan ayrılarak Meral Akşener'in danışmanlığını yapmaya başlayan Taylan Yıldız'ı aday göstereceği iddia edildi

13 Aralık 2018 20:58

İyi Parti ve CHP’nin yerel seçimde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde ortak aday çıkaracağını belirtildi. Ortak adayın İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Taylan Yıldız olacağı öne sürüldü.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, İstanbul’da AKP’nin yönettiği Eyüp ve Üsküdar ilçelerinde CHP’nin belediye başkan adayı göstermeyeceğini, İyi Parti adaylarını destekleyeceğini öne sürdü. Boğazlıyan, İyi Parti’nin Üsküdar’da Genel Başkan Danışmanı Taylan Yıldız’ı aday göstermesine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Taylan Yıldız, İyi Parti’nin Google’dan transfer ettiği bir isim. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yıldız, yüksek lisansını ABD’de Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptı.

2003’te Stanford Üniversitesi’ndeki işletme doktorası pazarlama programına giren Yıldız, Google’da reklam veren müşterilerin harcamalarını analiz etti. Yıldız, reklam veren şirketlerin CEO ve CMO mertebesinde yılda 10 ile 15 milyar dolarlık reklam bütçesi yöneten yöneticilere danışmanlık yaptı.

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