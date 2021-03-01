CHP: "Esnafın yüzde 86’sı kira, fatura, vergi borcunu ödeyemedi; 10 esnaftan sadece 3'ü kredi desteği alabildi"

CHP’nin 20 ilde bin esnaf ile yaptığı anket sonuçlarına göre, esnafın yüzde 86’sı kira, fatura, vergi borçlarını ödeyemedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 20 ilde bin esnaf ile yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Sözcü’nün haberine göre esnafın yüzde 78’i açıklanan destek paketinin yetersiz olduğunu belirtirken, yüzde 14’ü ise yardımların kısmen yeterli olduğunu belirtti. Esnafın sadece yüzde 8’lik kısmı açıklanmış olan gelir desteğini yeterli olarak görüyor.

Yüzde 81 taksitlerini ödeyemedi

Esnafın yüzde 81’i kredi taksitlerini ödeyemediklerini belirtti. Kredi taksitlerini ödeyebilen esnaf ise ödemeleri iş yapmalarından kaynaklı olarak değil, başka yerlere borçlanarak ödeme yaptıklarını belirtti.

Esnafın yüzde 14’ü ise bu süreçte zorunlu ödemelerini karşılayabilirken, ödemelerini geçmiş birikimlerini kullanarak veya sahip olduğu diğer mal varlıklarını ( ev, araba vb) satarak ödeyebildiğini belirtti. Anket sonuçlarına göre esnafın sadece yüzde 34’ü verilen düşük faizli kredilerden yararlanabildi.

Ciro kaybı yüzde 70’i aştı

Covid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalar veya hâlihazırda yaşanan ekonomik kriz neticesinde esnafın pandemi döneminde gelir ve ciro kaybı yüzde 70’leri aşmış durumda.

Küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28’si bu dönemde 50 ila 100 bin lira arası gelir kaybına uğradığını belirtirken, yüzde 34’ü gelir kayıplarının 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu ifade etti. Ankete katılan esnafın yüzde 38’si ise bu süreçte toplam gelir kayıplarının 250 bin TL ve üzeri olduğunu belirtti.

CHP’nin önerileri neler?

Ağbaba, CHP’nin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Esnafa hacizler durdurulsun. Stopaj kaldırılsın. Esnafın birikmiş vergi borçları ve SGK borçları faizsiz dondurulsun ve bir yıl ertelensin. Sadece yüzde 50 ve fazlası ciro kaybına yüzde 3 destekleme değil, kademeli gelir kaybına göre destek verilsin.

Bağkur borcu olan esnafın borçları faizsiz en az 1 yıl dondurulsun ve sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlansın. Esnafın kamu bankalarına olan borçları faizsiz olarak erteleme yapılsın. Özel bankalara borçlar da yapılandırma kapsamına alınsın. Sicil affı çıkarılsın. Devlet bankalarının pos cihazlarından komisyon alınmasın.

Halen kapalı olan restoran, kafe, bar, meyhane, kahvehane, internet kafe ve nargile kafeler salgın tedbirleri alınarak açılsın.

Esnafın dükkânında kullandığı doğalgaz, elektrik ve su bedellerinde indirim yapılsın. Esnafın kendine ya da işyeri üzerine kayıtlı araçlarının akaryakıt bedelleri üzerinden ÖTV alınmasın."