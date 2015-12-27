CHP Eskişehir İl Örgütü'nde başkanlığı 1 oy belirledi

CHP Eskişehir İl Kongresi'nde eski başkan Sinan Özkar 295 oy alarak yeniden başkan seçildi. Özkar'ın rakibi İlker Özokçu ise 294 oy alarak seçimi 1 oyla kaybetti.

CHP Eskişehir İl Olağan Kongresi Mavi Ada Tesisleri'nde yapıldı. Milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakır Özer ve Cemal Okan Yüksel'in de izlediği kongrede eski il başkanı Sinan Özkar ile rakibi İlker Özokçu seçimlerde başa baş yarıştı. Eski başkan avukat Sinan Özkar 295, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İlker Özokçu da 294 oy aldı. 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Sinan Özkar 1 oyla yeniden CHP İl başkanı oldu.

Özkar'ın listesinde şu isimler yer aldı: Serdar Aksoy, Betül Duman, Süleyman Kömürcü, Fikriye Söğütlü, Zakire Altınel, Kazım Durur, Nesrin Aybulus Önen, Feridun Sözeri, Erhan Canbaz, Emre Genç, Zeynel Sak, Recep Taşel, Yahya Çelik, Cafer Kılınç, Ahmet Saraç, Serdar Yıldırım, Zekiye Değirmenci, Emine Kırmızıgül, Saadet Seryalçın ve Barış Yörük.