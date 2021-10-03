CHP Eskişehir İl Başkanı: 100 binden fazla paylaşım için 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası açıldı; her dava başına 4 bin lira avukatlık ücreti alıyorlar

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, 100 binden fazla paylaşım için 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası açıldığına dikkat çekerek, "Bu davalarda çok ciddi kararlar alınıyor. Her dava başına da 4 bin lira avukatlık ücreti alıyorlar. Çünkü davaya taraf olmak üzere dilekçe gönderiyorlar. Yine geçen hafta böyle bir danışma kurulunda konuşma yaptığı için, kapalı bir danışma kurulunda konuşma yaptığı için Denizli gençlik kolu başkanımız 5 gündür tutuklu" diye konuştu.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya CHP İl Başkanı Taşel’in yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan toplantının açılışını yapan CHP İl Başkanı Recep Taşel özetle şöyle konuştu:

"Demokrasimiz hasar aldı"

“Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti, 2018 yılından sonra özellikle Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemi ile tanımlanan, tek adam yönetimine mahkum olmuş ve 2018 yılından sonra demokrasimiz, ekonomimiz, dış politikamız, eğitimimiz ve toplumsal barışımız çok ciddi hasar almıştır. Demokrasi, yasama ve yargı vesayet altında. Tek adam rejiminin gösterdiği doğrultuda kararlar almakta. En küçük bir medyada sosyal paylaşım yapan gençlerimizi, yaşını almış çok sayıda şikâyet alıyorum. 2014- 2015 yılına dönerek, sosyal medyalarını tarayarak yaklaşık 100 bin tane paylaşıma saray avukatları dava açıyorlar. Bu davalarda çok ciddi kararlar alınıyor. Her dava başına da 4 bin lira avukatlık ücreti alıyorlar. Çünkü davaya taraf olmak üzere dilekçe gönderiyorlar.

Yine geçen hafta böyle bir danışma kurulunda konuşma yaptığı için, kapalı bir danışma kurulunda konuşma yaptığı için Denizli Gençlik Kolu Başkanımız 5 gündür tutuklu. Demokrasimiz hasarlı ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giderken CHP’nin özellikle sorunlu kesimlerle bir araya geldiği, çözüm odaklı çalışma yaptığını mutlulukla görüyoruz.”

TIKLAYIN - CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı