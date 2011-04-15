-CHP ERZURUM İL YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ ERZURUM (A.A) - 15.04.2011 - CHP Erzurum İl Başkanı Hasan Çiloğlu, yönetim kurulunun 15 üyesiyle istifa ettiklerini belirterek, ''Biz bu kararı birlikte aldık; nasıl genel merkez bize sormadan aday belirlediyse biz de onlara sormadan istifa ettik'' dedi. Çiloğlu, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, il yönetim kurulunun istifa gerekçelerini anlattı. CHP'ye uzun yıllar hizmet ettiklerini ifade eden Çiloğlu, ''Bizler CHP'nin 38 yıldır üyesiyiz. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekilliği seçimlerinde milletvekili sıralamasına hiçbir tepkimiz yok. Biz kişilere yönelik politika yapmıyoruz, biz ilkelerimiz doğrultusunda politika yapıyoruz. Partimizin başarılı olabilmesi için şimdiye kadar elimizden gelen çabayı sarf ettik'' diye konuştu. Erzurum'da ön seçim yapılmasının gerekliliğini dile getiren Çiloğlu, şunları söyledi: ''Gönül istiyordu ki, Erzurum'da da ön seçim olsun. Üyelerimizin karar vereceği milletvekili aday adayları sıralamaya girsin ve halkımızın içi rahat olsun. Ancak genel merkezimiz ilimizin görüşünü almadan bir aday belirlemesi yapmıştır. Bu tavır elbette ki ilimiz yönetimini incitmiştir. CHP'nin bir tüzüğü vardır. Parti o tüzüğe göre yönetilir, organlar görevden alınır ve atanır. Maalesef onlarda da sekteler olmaya başlamıştır. Bunu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değildir. Yetkilerimize müdahale edilmesini kesinlikle istemeyiz. O nedenle bugünden itibaren il yönetimi olarak istifa ettik.'' Çiloğlu, bir gazetecinin, ''İstifanızı genel merkez yetkililerine ilettiniz mi'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Genel Sekreterim ile görüştüm, ancak istifa edeceğimizi söylemedim; ilimizin rahatsız olduğunu söyledim. Biz bu kararı birlikte aldık. Nasıl genel merkez bize sormadan aday belirlediyse biz de onlara sormadan istifa ettik.'' Hasan Çiloğlu, birinci sıradaki milletvekili adayının kendisini il yönetiminin üstünde gördüğünü, milletvekili adaylarının yanlarında partiye gelenlerin de il yönetimine müdahale ettiğini ve bu kişileri tanımadıklarını öne sürdü. Çiloğlu ayrıca, yönetim kurulunun istifasını içeren metnin genel merkeze faks ile gönderildiğini, cumartesi günü de ilgili istifa dilekçelerinin kargoyla Ankara'ya gönderileceğini sözlerine ekledi.