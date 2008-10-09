CHP, Eryılmaz'ı sorgulayacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait ses kayıtlarıyla gündeme gelen 'rüşvet' tartışmalarıyla ilgili olarak, Eryılmaz’ın
09 Ekim 2008 03:00
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait ses kayıtlarıyla gündeme gelen “rüşvet” tartışmalarıyla ilgili olarak, Eryılmaz’ın ifadesinin alınmasını kararlaştırdı. Yönetim, kurulan komisyonun raporu doğrultusunda Eryılmaz’la ilgili kararını verecek.
CHP MYK toplantısında, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait ses kayıtlarıyla gündeme gelen “rüşvet” tartışmaları da ele alındı. MYK’da, konuyu araştırmak üzere MYK üyeleri Mehmet Ali Özpolat, Sırrı Özbek ve Rıza Yalçınkaya’dan oluşan komisyona Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ve CHP’li meclis üyelerinin ifadelerini alma yetkisi verildi. Komisyon, söz konusu iddiaları bütün yönleriyle inceledikten sonra bir rapor hazırlayarak MYK’ya sunacak. Parti yönetimi ise hazırlanacak rapor doğrultusunda işlem yapacak.
Toplantıda dokunulmazlıkların kaldırılması konusu da ele alındı. CHP yönetimi bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalara dikkat çekerek, AKP yönetimini eleştirdi. CHP yönetimi, AKP’nin dokunulmazlıklar konusuyla ilgili “Anayasa Komisyonu’na üye versinler” şeklindeki çağrısı için, “İpe un seriyorlar” diyerek tepki gösterdi.