T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, Eryılmaz'ı sorgulayacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait ses kayıtlarıyla gündeme gelen 'rüşvet' tartışmalarıyla ilgili olarak, Eryılmaz’ın

09 Ekim 2008 03:00


CHP Merkez Yönetim Kurulu, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait ses kayıtlarıyla gündeme gelen “rüşvet” tartışmalarıyla ilgili olarak, Eryılmaz’ın ifadesinin alınmasını kararlaştırdı. Yönetim, kurulan komisyonun raporu doğrultusunda Eryılmaz’la ilgili kararını verecek.

CHP MYK toplantısında, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait ses kayıtlarıyla gündeme gelen “rüşvet” tartışmaları da ele alındı. MYK’da, konuyu araştırmak üzere MYK üyeleri Mehmet Ali Özpolat, Sırrı Özbek ve Rıza Yalçınkaya’dan oluşan komisyona Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ve CHP’li meclis üyelerinin ifadelerini alma yetkisi verildi. Komisyon, söz konusu iddiaları bütün yönleriyle inceledikten sonra bir rapor hazırlayarak MYK’ya sunacak. Parti yönetimi ise hazırlanacak rapor doğrultusunda işlem yapacak.

Ses benim, kaset montaj

CHP'li başkana kaset şoku    



Toplantıda dokunulmazlıkların kaldırılması konusu da ele alındı. CHP yönetimi bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalara dikkat çekerek, AKP yönetimini eleştirdi. CHP yönetimi, AKP’nin dokunulmazlıklar konusuyla ilgili “Anayasa Komisyonu’na üye versinler” şeklindeki çağrısı için, “İpe un seriyorlar” diyerek tepki gösterdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24