CHP erken seçime hazırlanıyor

niversitelerde türbana serbestlik öngören anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve AKP’nin kapatılması istemiyle açılan dava bitene kadar TBMM’nin çalıştırılmasına karar verilmesi üzerine başlayan siyasi hareketlilik sonrası CHP erken çifte seçim için çalışmalara başlama kararı aldı.

Genel Başkan Deniz Baykal, önceki gün yapılan MYK toplantısında AKP’nin kapatılması olasılığı bulunduğunu anımsattı. Edinilen bilgilere göre Baykal şöyle konuştu:

“Eğer kapatma kararı verilirse Meclis’ten bir erken genel seçim kararı çıkması kaçınılmaz olur. Bu durumda erken seçimin 2009’daki yerel seçimle birleştirilmesi de güçlü olasılık. Seçime her an olacakmış gibi hazır olun.

Bizim bu olasılığı düşünerek yaz boyunca örgütlerimizi çalıştırıp seçime hazır hale getirmemiz gerek. Genel merkez olarak bütün planlamamızı bunun üzerine kuracağız.”

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek de MYK çıkışında, “Olası erken genel seçim için alarm verildi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Büyük ihtimalle erken genel seçim gündemde. Bu karar alınırsa yerel seçimlerle birlikte yapılır. CHP bu ihtimali de gözeterek çalışma yapacaktır, yapmaktadır. Olursa sonbahar gibi görünüyor. Özel bir programımız yok, Genel Başkan’ın hafta sonu çalışmaları sürecek, bu kapsamda 18 Haziran’da Antalya’da olacak.”

Öte yandan erken genel seçimin yerel seçimlerle birleştirilmesi olasılığı üzerine belediye başkanı adaylarının belirlenmesi çalışmalarına da hız verilecek. Baykal nisandaki kurultay sonrası, yerel seçimde adayları belirleme kriter ve sürecini şu şekilde tanımlamıştı:

“Adaylar için araştıracağız, nabız yoklayacağız, vatandaşın düşüncesini değerlendireceğiz, gerekirse önceden eğilim yoklaması yapacağız. Seçim kazanabilecek adayları bulacağız.

Geçmişteki gibi seçim sürecinin son 20 gününde adayları belirlemeyeceğiz. Aylar öncesinden belirleyip açıklayacağımız adaylarımıza gerekli çalışma zamanı tanıyacağız.”