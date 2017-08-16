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CHP, Eren Bülbül için TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvurdu

Eren Bülbül’ün ölümünde ihmal olup olmadığının araştırılması talep edildi

16 Ağustos 2017 17:36

CHP, Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında PKK'lıların erzak çaldığını ihbar ederken açılan ateşte 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün de hayatını kaybettiği olayla ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvurdu.

CHP’nin komisyon üyeleri Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından komisyon başkanlığına verilen dilekçede, “Eren Bülbül’ün ölümünde ihmal var mı, yok mu, neden olay mahalline götürüldüğü konularının  araştırılması” talebi dile getirildi.

 
 

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Eren BülbülCHPMaçkaPKKGenel Başkan Yardımcısı Veli Ağbabahaber

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