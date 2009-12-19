CHP, Erdoğan'ı yalanladı

T24-Cumhuriyet Halk Partisi, internet sitesine koyduğu bir açıklamayla, Başbakan Erdoğan'ı yalanladı.

CHP İletişim Koordinatörlüğünden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Konya'da resmi internet sitesini kaynak göstererek CHP'nin Doğu ve Güneydoğu meselesine ilişkin hazırladığı raporlarla ilgili konuşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, açıklamada, ''Başbakan Erdoğan adını dört kez değiştirdiği ayrıştırma ve yıkım projesi suçuna CHP'yi de ortak edebilmek için Sayın Genel Başkan Deniz Baykal'a mektup yazdı ve görüşmek istedi. Sayın Baykal, 'Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelere benzetilmemesi ve gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması için kaydedilmesi' koşuluyla görüşmeye 'evet' dedi. Sayın Başbakan'ı yanıtlarken de CHP'nin konuyla ilgili üç raporunu mektubunun ekinde sundu'' denildi.

Yapılan açıklamada, Deniz Baykal'ın, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektubun ekinde, ''Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri (1989)'', ''Türkçeden farklı dillerin kullanılması hakkında kanun teklifi (1991)'' ve ''CHP Programından Doğu ve Güneydoğu sorunları hakkındaki bölümler (2008)'' raporlarının bulunduğu hatırlatıldı.



''CHP sitesi tıklandığında tablo görülecektir''

Başbakan Erdoğan'ın adres gösterdiği CHP'nin internet sitesinde, her tür belge ve çalışmanın ''raporlar'' başlığında kayıt altında tutulduğu belirtilen açıklamada, bu başlık altında Parti Meclisi, MYK, komisyon, Bilim Platformu, ekonomi ve CHP Pusula raporları ile dosya arşivi ve CHP broşürlerinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Sayın Başbakan CHP'nin resmi raporlarında aradığını bulamamış olacak ki Kurultay, Parti Meclisi ve MYK'da kabul edilerek CHP Belgesi hüviyetini kazanmamış çalışmalara sarıldı. CHP'nin internet sitesini de bu amaçla yanlış, kafa karıştırıcı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialarına kanıt olarak gösterdi.



CHP yönetiminin kararları, resmi parti belgeleri PM ve MYK başlıkları altında saklanır. Genel merkez çalışmalarıyla ilgili verilerle CHP Yönetimine sunulan ama PM'de, MYK'da görüşülerek kabul edilmemiş, böylece resmi parti belgesi haline gelmemiş çalışmalar ise diğer alt başlıklara göre kayda geçirilir, siteye de konulur.

Sayın Başbakan'ın can simidi gibi sarıldığı ve her platformda CHP raporu diye sunduğu belge Kurultay'da, PM'de ve MYK'da görüşülerek kabul edilen resmi bir belge, yani CHP raporu değildir.



CHP raporu özelliği kazanmayan bu çalışma Parti Meclisi veya MYK raporları bölümünde yer almamakta, bu özelliği nedeniyle dosya arşivi bölümünde bulunmaktadır.



Konuyla ilgili olarak CHP sitesi tıklandığında görülecek olan tabloyu ve Raporlar ana başlığı altındaki sıralamayı bilgilerinize sunuyoruz.''

Açıklamanın ekinde, CHP'nin internet sayfasını gösteren bir fotoğraf da yer aldı.



