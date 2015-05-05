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CHP Erdoğan'ı RTÜK'e şikâyet etti: Taraflı siyasi konuşma yaparak dini istismar ediyor

CHP: Cumhurbaşkanı iktidar partisi lehine oy istiyor

05 Mayıs 2015 17:48

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerini RTÜK’e şikâyet etti. CHP’nin RTÜK’e yaptığı başvuruda, Erdoğan’ın yaklaşan genel seçimlere yönelik olarak taraflı siyasi konuşmalar yaptığı, dini istismar ettiği ve hedefine açık bir şekilde muhalefet partilerini alarak genel başkanlarıyla polemiğe girdiği belirtildi.

CHP’den yapılan başvuruda şunlar söylendi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 02/05/2015 tarihinde Batman’da ve Diyarbakır’da ve 04/05/2015 tarihinde Siirt’te Hükümetin toplu açılış törenlerine katılım gerekçesi altında yaptığı konuşmalarda, yaklaşan genel seçimlere yönelik olarak tamamen taraflı siyasi konuşmalar yapmakta, dini istismar etmekte ve hedefine açık bir şekilde muhalefet partilerini alarak onların genel başkanlarıyla polemiğe girmektedir. Anayasa’nın 101, 103 ve 104. maddeleri gereğince tarafsızlığını koruması gereken ve bu bağlamda herhangi bir siyasi parti lehine hareket etmemesi/görüş bildirmemesi gereken Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, katıldığı programlarda tarafsız olmadığını açıklamakta ve işaret ettiği iktidar partisi lehine 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde oy istemektedir.”

 

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