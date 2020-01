Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kendisini AKP’nin Eş Başkanı olarak görüyor, bari Gül’ü örnek alsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "AKP adına seçim kampanyası yürüttüğünü" savunarak, “Hükümeti kurma görevini almak benim için zor olmayacak. Ancak beni karşısında görünce değil, öncesinde 7 Haziran akşamı morali bozulacak” dedi. “Erdoğan kendisini zaten AKP’nin Eş Başkanı olarak görüyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı değil ki! Tarafsızlık yeminini o etti, ben etmedim. Hiç kimseyi örnek almıyorsa bari Abdullah Gül’ü örnek alsın” ifadesini kullandı.

Partisinin Ardahan ve Iğdır mitingleri için dün özel uçakla Ankara’dan Kars’a giden Kılıçdaroğlu, kendisine eşlik eden gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını ise şöyle yanıtladı:

‘Bildirgemizin teyidi’

“MHP’nin seçim bildirgesi bizim seçim bildirgemizin ‘ne kadar dikkatli hazırlandığını’ söyleyen önemli bir belge. Kaynak açısından da seçim bildirgemiz teyit edilmiş oldu. Çıkıp ‘Kaynak yok’ diyenler başarısızlıklarının faturasını başka bir alana çıkarmak istiyorlar. ‘Kaynak yok’ diyenler sorunları çözen değil sorun üreten partilerdir. Topladığı verginin hesabını vermeyen bir kişinin ‘Kaynak var mı?’ diye sorması kadar yanlış bir şey olmaz.

‘AKP’nin Eş Başkanı’

Rizeliler gününde konuşmuş. Çünkü Rize’de kaybedeceğini görüyor. Rize’de inşallah CHP bir milletvekili çıkaracak bu sefer. Yaptığı her konuşma demokrasiye zarar veriyor, namus ve şeref kavramının içini boşaltıyor. Konuşmalara şeref ve namus kavramını anlatarak başlarsa iyi olur. İktidar uğruna namustan ve şereften vazgeçenlerin cumhurbaşkanlığı yapma hakkı yoktur. Kendisini zaten AKP’nin Eş Başkanı olarak görüyor, cumhurbaşkanı değil ki! Tarafsızlık yeminini o etti, ben etmedim. Hiç kimseyi örnek almıyorsa bari Abdullah Gül’ü örnek alsın.

‘Provokasyon duyumu’

AKP, her gün kan kaybettiğinin biraz daha farkında. İktidarda kalmak için her türlü yolu deneyecektir, provokasyonlar dahil. Bu nedenle bütün yurttaşlarımın çok dikkatli olmasını arzu ediyorum. Bize kaynak soruyorlar, asıl hesabı kendileri yaptılar; iktidardan gitmenin maliyetini kendileri çok iyi biliyor. 13 yıldır yetim hakkı yediler, hepsi zenginleşti. Haramı helal olarak kabul ettiler. Bu nedenle gidişin faturası onlar için ağır, biliyorlar. İktidarda kalmak için provokasyon, şiddet, taşkınlık, her şeyi göze alabilir, bu yönde duyumlarımız var.

‘Davet mektubu gidecek’

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek partimize üye olmak için başvurusunu yapabilir, arzu ederse internet üzerinden de başvuruyu yapabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iki partiye üyeliği kabul etmiyor, AKP’den istifa etmesi lazım, ‘CHP’ye üye olacağım’ diye. Ayrıca ayda 1 TL ile 10 TL arasında da aidat yatırması lazım, herhalde bunun kaynağını sormaz. Gürsel Tekin, davet mektubunu yazıp gönderecek. Bakacağız, yanıtı ne olacak.

Fethullah Gülen’i ziyaret

Doğruyu söyleyen Sayın Abdullah Gül’dür. Davutoğlu zaten başbakan olduğunun farkında değil. Başbakan olduğunun farkında olmayan bir kişinin Pensilvanya’ya hangi gerekçeyle gittiğinin de farkında olmaması doğaldır. Erdoğan farklı, Gül farklı, Davutoğlu farklı, Arınç farklı bir şey söylüyor. Onların altındakiler de zaten ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hükümet Hazine Müsteşarı’nı bile atamıyor. Liyakat denen bir şey var. Hazine’ye ‘Benim adamım mı gelsin, senin adamın mı gelsin’ kavgası yapıyorlar.”

'Çocuğunun gemisine mazotu 1.21’den veriyorsun'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ardahan mitinginde vatandaşlara, “Aylıklarını tam alacakları, kimsenin dilencilik yapmayacağı, yoksulluğun tarihe gömüleceği bir Türkiye” mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “13 yıldır iktidardalar, onların çocukları işsiz değil, niye sizin çocuklarınız işsiz? Kılıçdaroğlu sözü; işsizlik sorununu mutlaka çözeceğiz. 13 yıldır iktidardalar, 6 milyon 200 bin işsizimiz, 17 milyon yoksulumuz var. Siyaset ülkede yoksulluk olmasın, çocuklar yatağa aç girmesin diye yapılır. Emekli aylığıyla geçinemiyor, çalışıyor. Sen misin çalışan, aylığından, çalıştığı için yüzde 15 prim kesiyorlar. CHP iktidarında aylığını tam alacaksın.

Mazotu 1,5 TL yapacağım dedim, koro halinde bağırıyorlar. Rafineri çıkış fiyatı 1 TL 21 kuruşa satılıyor, Ben 1,5 TL’ye vereceğim, zarar eden var mı? Rafineri çıkış fiyatı 1 TL 21 kuruş değildir desinler, alınlarına o 1 TL 21 kuruşun nasıl hesaplandığını yapıştıracağım. Sen kendi çocuğunun gemilerine mazotu 1 TL 21 kuruşun altında bir fiyattan veriyorsun.”

Iğdır mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, “Nahçıvan’a giderken niye pasaport isteniyor? Nüfus cüzdanıyla gidip gelelim. Akrabalarımız var orada, gidip geleceğiz, oturup konuşacağız. Onlar yapamazlar, biz yapacağız” dedi.

Yıldız görevden ayrılmalı

(Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Soma ve Ermenek faciaları için ‘Mahcubiyetim’ demesi) Mahcup olması önemli bir aşama ama eğer vicdan denen bir kavram varsa, mahcubiyetin ötesinde o görevden ayrılması gerekiyor. Başarısızlığını mahcubiyet olarak sunmak doğru değil. Soma’daki firmanın çok iyi çalıştığını bana medya mensuplarının önünde anlatmıştı. Adeta işçileri neredeyse suçlayacaktı. Siyaseti bırakırsa daha onurlu bir görev yapmış olur.”