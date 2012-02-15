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Politika

CHP Erdoğan’a sordu: Cemaat etkisini kabul ediyor musunuz?

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Başbakan Tayyip Erdoğan’a soru önergesi sundu.

15 Şubat 2012 19:52

 

 
Hülya Karabağlı - T24 / Ankara
 
CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Türkiye gündemini ciddi şekilde etkileyen olaylarla ilgili gündeme gelen cemaat etkisine ilişkin yorumlar karşısında, hiçbir resmi yanıt verilmemesinin ya da açıklama yapılmamasının gerekçesi nedir? Hükümetiniz, bu etkiyi kabul etmekte midir” diye sordu.
 
TBMM Bakanlığı’na verdiği önergesinde Acar’ın Başbakan Erdoğan’dan yanıtlamasını istediği sorular şöyle:
 
- Cemaat etkisine ilişkin yorum ve iddiaların kaynağı konusunda bir inceleme ya da araştırma yaptıracak mısınız? Böyle bir etkinin varlığının ciddi bir kanaat haline gelmesi karşısında, bu etkinin kırılması için bir adım atacak mısınız? Yoksa, bu kanaatin yaygınlaşması tarafınızdan da  desteklenen bir durum mudur?
 
- Yargı ve Emniyet kurumunun, cemaatçi yapılanmalarla anılması, bu kurumların güvenilirliğini etkilediğine göre, güveni yeniden sağlayacak adımların atılmasını sağlayacak mısınız? Yargı ve Emniyet teşkilatının tarafsızlığı ve güvenilirliğini zedeleyen atama politikalarınızı gözden geçirecek misiniz?
 
- Son olarak MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrıldığı soruşturma sürecinde, yargı ve emniyet ile  Başbakanlık ve MİT’in çatıştığı görüntüsünün oluştuğu dikkate alındığında, kurumlar arası çatışmaya taraf olmanız ne anlama gelmektedir? Kurumlar arası çatışmanın önlenememesinin nedeni nedir? Kurumlar arasında bir güvensizlik mi vardır? Hukukun ve kanunların geçerli olduğu bir sistemde, kurumların bu noktaya gelmesi yönetim zafiyeti değil midir?
 
- Gizli yürütülen söz konusu soruşturmada, soruşturma sürecinde ele geçirildiği bildirilen ve  terör örgütü ile Oslo’da talimatınızla yürütülen görüşmelerde hazırlandığı belirtilen belge ve dökümanlar, kamuoyuna nasıl yansımıştır? Başka davalarda da görülen bu durumun bir türlü önlenememesini neye bağlıyorsunuz? Söz konusu belgelerin içeriğine itirazınız var mıdır?
 

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