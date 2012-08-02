CHP, Erdoğan'a Londra Olimpiyatları'ndaki hezimeti sordu

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP, Londra Olimpiyatları'ndaki başarısızlığı Meclis gündemine taşıdı. ”Türkiye olarak büyük bir hezimet, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz” diyen Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Hezimete uğramamızın en büyük nedeni, sporda yaşanan liyakatsiz kadrolaşma mıdır” diye sordu. Köktürk, "Başarısız olunan dallarda yöneticilerin istifa etmesini isteyecek misiniz? Siz kendi konumunuzu da gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?" dedi.

Tayvan, Katar, Moğolistan madalya aldı

Önergenin gerekçesinde Köktürk, tarihinin en kalabalık sporcu sayısı ile olimpiyatlara gidildiğini, ancak ilk 6 günde büyük hüsrana uğranıldığına dikkat çekti. Tayvan, Moğolistan ve Katar’ın bile madalya aldığına dikkat çeken “Londra olimpiyatında Türkiye olarak büyük bir hezimet, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz” diyen Köktürk şu değerlendirmeyi yaptı:

181 sporcuyla bir varlık gösterilemedi

Londra’da 27 Temmuz’da başlayan 30. oyunlara 16 dalda 114’ü olimpik, 87’si paralimpik olmak üzere 181 sporcuyla katılan Türkiye, geride kalan 6 günde varlık gösteremedi. Müsabakalara çıkan 35 sporcudan 4’ü bir üst tura yükselirken 29’u elendi. 3 temsilcimiz ise 10 etaplı yarışı orta sıralarda sürdürüyor.

Henüz madalyayla tanışamadığımız Londra’da, 11 dalda mücadele eden 35 sporcudan sadece 6’sı yoluna devam ediyor. Boksta Ferhat Pehlivan, Adem Kılıç, Yakup Şener 16’ya girdiler ve ringe çıkacakları 2. turu bekliyorlar. Yelkende ise Alican Kaynar, Mustafa Çakır, Nazlı Çağla Dönertaş yarışları uzun etaplı olduğu için mücadeleye devam ediyorlar; ancak dereceleri, madalya kazanmaya yeterli değil.

Halterde 24 yıl sonra ilk kez sıfır çekildi

Bunların yanı sıra; özellikle kadın voleybol ve basketbol takımlarına ciddi bütçeler ayıran kulüp takımlarımızın da katkılarıyla kısmen de olsa kadın basketbol takımımız ve kadın voleybol takımımızla teselli bulmaya çalışıyoruz.

Londra 2012 Olimpiyatlarında en büyük hüsran ise Halterde yaşandı. Podyuma çıkan 8 halterci başarılı olamayarak oyunlara veda etti. Halterde 24 yıl sonra ilk kez “sıfır” çekildi. Kemal Arda Güral ise yüzmede grup birincisi oldu ancak derecesi düşük olduğu için elendi”.

Köktürk’ün Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

- 2012 Londra Olimpiyatlarında hezimete uğramamızın en büyük nedeni, son yıllarda devlet yönetiminin tüm kademelerinde olduğu gibi, sporda da yaşanan liyakatsiz kadrolaşma mıdır? Türk sporunun yönetiminde liyakat ve başarı ilkesinin yerini belli bir anlayış veya gruba mensup olmaya yönelik ölçütler mi almıştır?

- Sizce halterde son 24 yılda, uluslararası yarışmalarda ilk defa sıfır çekmemizin nedeni nedir?

- Başarısız olunan dallarda yöneticilerin istifa etmesini isteyecek misiniz? Siz kendi konumunuzu da gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?

- Londra 2012 Olimpiyatına ayrılan bütçe ne kadardır? Bu bütçenin dünya ülkelerinin olimpiyatlara ayırdığı bütçelere oranı nedir?