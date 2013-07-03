CHP: Enflasyon önümüzdeki aylarda daha da yukarı gidebilir

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP’nin Ekonomi Raporu’nda, Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiği ve çekirdek enflasyonda düşüş eğiliminin kırıldığı belirtildi. Raporda, döviz kurundaki artışların da yansımasıyla enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da yukarı gidebileceği vurgulandı.

-Merkez Bankası’nın ve 10. Kalkınma Planı’nın 2013 enflasyon hedeflerinin tutması için yılın ikinci yarısında enflasyondaki artışın yüzde 1–1,2 düzeyinde kalması gerektiğinin ifade edildiği raporda, “Bunun gerçekleşmesi ise bu konjonktürde mümkün değil” değerlendirilmesinde bulunuldu.

‘Bu gidiş hayra alamet değil'

-Raporda, Türkiye’nin vadesi bir yıldan önce dolacak borç stokunun 115 milyar doları bulduğu kaydedilerek, “Yani Türkiye’nin her 100 dolarlık dış borcunun 33 doları kısa vadelidir. 1989’dan bu yana yayımlanan dış borç verileri içinde bu bir rekordur” denildi.

-ABD Merkez Bankası(FED) Başkanı Ben Bernanke’nin parasal genişlemenin sonuna gelinebileceği yönündeki açıklamalarının ardından, küresel ekonomide bedava para döneminin sonuna gelindiğinin belirtildiği raporda, 350 milyar dolara varan dış borcu olan Türkiye’nin “finansman ihtiyacının azalmak bir yana daha da artırdığı” belirtilerek, “Bu politika ilerleyen günler için hayra alamet değil” denildi.

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’nın Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın koordinasyonunda hazırladığı 64. Ekonomik Görünüm Raporu’nda Mayıs ayı dış ticaret verilerinin ve Haziran ayı ihracat rakamlarının ihracattaki sıkıntıların yılın ikinci üç ayında da sürdüğünü gösterdiği ifade edildi. TÜİK verilerine göre ihracatın Nisan’da yüzde 1,1 düştüğünün, Mayıs’ta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük sınırlı bir artış gerçekleştiğinin kaydedildiği raporda, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre de Haziran’da, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,6 arttığı hatırlatıldı.

İkinci çeyrekte ihracat artışı duracak

“Yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artan ihracatın, ikinci üç ayda sıfıra yakın artış göstermesi çok büyük olasılık” denilen raporda, ihracat göstergelerinde düşüşün bir sebebinin de geçen yıl İran’a yapılan ve ihracat olarak görünen altın ödemelerinin bu yıl sonlanması olduğu belirtildi.